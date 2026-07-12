Τι αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Στο μικροσκόπιο των κυπριακών αρχών βρίσκεται η επίθεση που δέχθηκε πλοίο υπό κυπριακή σημαία στα Στενά του Ορμούζ, σε μια νέα επικίνδυνη εξέλιξη που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων M/V GFS Galaxy δέχθηκε πλήγματα ενώ έπλεε στην περιοχή, με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου να ξεκινά διερεύνηση του περιστατικού και να βρίσκεται σε επικοινωνία με τη διαχειρίστρια εταιρεία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επιβεβαίωσε ότι κανένας Κύπριος υπήκοος δεν περιλαμβάνεται στο πλήρωμα του πλοίου, ενώ σημείωσε πως οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Το πλοίο δέχθηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το M/V GFS Galaxy, το οποίο έφερε κυπριακή σημαία, δέχθηκε πυρά ενώ βρισκόταν περίπου εννέα ναυτικά μίλια ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ. Η ενημέρωση προήλθε από την υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο πλοίο, ενώ σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες ξέσπασε πυρκαγιά και το σκάφος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του.

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Το πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πλοίο και να επιβιβαστεί σε σωστική λέμβο, ενώ τα περισσότερα μέλη του μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Ένα μέλος του πληρώματος παρέμενε αγνοούμενο.

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Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το περιστατικό εξετάζεται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο συνεργάζεται με την εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ είναι ιδιαίτερα δύσκολη για όλα τα πλοία, ανεξάρτητα από τη σημαία τους, λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

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Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ναυτικές διόδους παγκοσμίως, καθώς από την περιοχή διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας.

Το περιστατικό με το κυπριακής σημαίας πλοίο έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αντιπαράθεσης, μετά τις τελευταίες στρατιωτικές ενέργειες στην περιοχή και τις απειλές για περιορισμό της ναυσιπλοΐας.

Η κυπριακή πλευρά συνεχίζει να συλλέγει πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για τα αίτια και τους υπεύθυνους του περιστατικού.