Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο Άνταμς είχε εκπροσωπήσει τη χώρα του στο Μουντιάλ 2026, συμμετέχοντας και στους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων.

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος βυθίστηκε στο πένθος μετά την είδηση του θανάτου του Τζέιντεν Άνταμς, μέσου της εθνικής ομάδας της Νότιας Αφρικής και της Μαμελόντι Σαντάουνς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα της χώρας και η απώλειά του προκάλεσε σοκ τόσο στη Νότια Αφρική όσο και στη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα.

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, ο Άνταμς είχε εκπροσωπήσει τη χώρα του στο Μουντιάλ 2026, συμμετέχοντας και στους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων. Η εθνική Νότιας Αφρικής κατάφερε να προκριθεί στη φάση των «32», όπου αποκλείστηκε από τον συνδιοργανωτή Καναδά. Μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ο ποδοσφαιριστής αντιμετώπιζε προβλήματα κατάθλιψης. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως και η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

Η είδηση προκάλεσε κύμα συγκίνησης και συλλυπητηρίων. Ο υπουργός Αθλητισμού, Τεχνών και Πολιτισμού της Νότιας Αφρικής, Γκέιτον ΜακΚένζι, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, τονίζοντας ότι η χώρα έχασε ένα από τα λαμπρότερα ποδοσφαιρικά της ταλέντα. Επισήμανε ακόμη ότι ο Άνταμς εξελίχθηκε από ελπιδοφόρο ποδοσφαιριστή των ακαδημιών σε βασικό διεθνή της εθνικής ομάδας, αποτελώντας πηγή υπερηφάνειας για εκατομμύρια φιλάθλους.

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Αντίστοιχα, η Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Νότιας Αφρικής χαρακτήρισε τον θάνατό του ανυπολόγιστη απώλεια για την οικογένειά του, τους συμπαίκτες, τους συλλόγους και ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα. Στην ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι ο Άνταμς υπηρέτησε το άθλημα με αφοσίωση και αξιοπρέπεια, αφήνοντας πίσω του μια πολλά υποσχόμενη καριέρα που διακόπηκε πρόωρα.

Πηγή BBC