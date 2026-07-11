«Η Κεντρική Επιτροπή εξουσιοδοτεί την Πολιτική Γραμματεία να καταρτίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή νέου προέδρου και για την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές», δήλωσε ο Παύλος Πολάκης.

Να αποδεχθεί την πρόταση που κατέθεσε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σάββατο, με τη συμμετοχή του όλου κόμματος -ή τέλος πάντων, όσων θα έχουν απομείνει ως τότε από την πλευρά της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας- αποφάσισε η «συνεδρίαση» που συγκάλεσε η πλευρά των Παύλου Πολάκη και Νίκου Παππά.

Παράλληλα, φροντίζει να καταστήσει απολύτως σαφές ότι η απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, που παρείχε πολιτική στήριξη προς την ΕΛΑΣ, είναι ανεφάρμοστη, επιλέγοντας να την «ακυρώσει», με στόχο να ληφθεί νέα, την επόμενη εβδομάδα.

«Η Κεντρική Επιτροπή εξουσιοδοτεί την Πολιτική Γραμματεία να καταρτίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή νέου προέδρου και για την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές», δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, μετά το τέλος της «συνεδριάσης».

Επίσης, αποφασίστηκε η «αποκατάσταση» του Παύλου Πολάκη και η επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - άρα και στα όργανα του κόμματος.

Το ζήτημα, ωστόσο, που προκύπτει είναι πως ο «επίσημος» ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή όσοι στοιχίζονται με την πλειοψηφία της Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν αναγνωρίζουν καμία σημερινή συνεδρίαση και προσφάτως καμία από τις παραπάνω αποφάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ερώτημα είναι αν τα στελέχη αυτά θα παραμείνουν από Δευτέρα στο κόμμα, αποφασισμένα να δώσουν μια ακόμα μάχη, ή θα αρχίσουν να αποχωρούν μαζικά - παραδίδοντας τα «κλειδιά» της Κουμουνδούρου.

Όπως και να έχει, οι δύο πλευρές ερίζουν για την πλειοψηφία σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής, καθώς στο «αντάρτικο» καθοδηγητικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρίζονται πως σήμερα βρέθηκαν τα 135 μέλη που χρειάζονταν ώστε να συμπληρωθεί η απαραίτητη απαρτία και να ξεκινήσει η «συνεδρίαση» της Κεντρικής Επιτροπής.

Από τη μεριά της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας, κάνουν λόγο για «απαράδεκτες καταστάσεις», υποστηρίζοντας πως διατηρούν την πλειοψηφία και στην Κεντρική Επιτροπή.