Όπως σημείωσε, «η πολιτική απόφαση που λάβαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις. Έχουμε ευθύνη να την επικαιροποιήσουμε, ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν διαλύεται. Δεν παραιτείται από τον πολιτικό του ρόλο», φέρεται να είπε ο Νίκος Παππάς, κατά την παρέμβασή του στη «συνεδρίαση» της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, που συγκάλεσε η ομάδα των «ανταρτών».

«Η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται επειδή ακριβώς αυτό επιβάλλει το Καταστατικό. Όχι επειδή το επέλεξε κάποιος. Αλλά επειδή έτσι λειτουργεί ένα δημοκρατικό κόμμα. Η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής δεν ήταν, λοιπόν, ζήτημα διακριτικής ευχέρειας. Ήταν καταστατική υποχρέωση», υπογράμμισε στη συνέχεια, υπερασπιζόμενος τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες και συνεχίζονται και σήμερα.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα. Και ότι αν κάποιος θέλει να τον συναντήσει, μπορεί να το κάνει μόνο μέσω της προσωπικής διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει βάση πολιτικής στρατηγικής για ένα κόμμα της Αριστεράς.

Οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα είναι παρών στις επόμενες εκλογές», δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ειλικρίνεια για την έγκαιρη συγκρότηση ενός ενωτικού προοδευτικού ψηφοδελτίου, με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης προοδευτικής συνεργασίας» .

Επανέλαβε την πρόταση του για συλλογική ηγεσία, υπογραμμίζοντας πως «η νέα περίοδος απαιτεί συλλογική πολιτική ευθύνη και πλήρη επαναφορά της λειτουργίας όλων των καταστατικών οργάνων. Η συλλογική λειτουργία στην ηγεσία δεν αποτελεί έναν προσωρινό συμβιβασμό. Αποτελεί τη μόνη πολιτικά υπεύθυνη επιλογή για τη συγκυρία που έχουμε μπροστά μας. Η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στις εκλογές ενωμένος, οργανωμένος, με καθαρή πολιτική έκφραση και με απόλυτη εκλογική ετοιμότητα».

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Τέλος, άφησε αιχμές προς τα στελέχη του κόμματος που στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας πως «δεν μπορεί κάποιος να συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν στην πραγματικότητα υπηρετεί ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο.

Δεν περισσεύει κανένα μέλος. Δεν περισσεύει κανένα στέλεχος.

Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ απέδειξε ότι τις μεγάλες πολιτικές μάχες τις κερδίσαμε όταν λειτουργήσαμε συλλογικά, δημοκρατικά και με εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον».