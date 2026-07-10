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Ανατροπή γύρω από τη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος.

Πηγές του Παύλου Πολάκη αναφέρουν ότι «παρά τις παρελκυστικές και εμμονικές προσπάθειες του γραφειοκρατικού μηχανισμού που παρέμεινε «ορφανός» στο κόμμα και αυτονομήθηκε σε συνεργασία με άλλα πολιτικά κέντρα», η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει.

Η συνεδρίαση της ΚΕ είναι προγραμματισμένη το πρωί του Σαββάτου (11/07) στο ξενοδοχείο Wyndham στις 10:30.

Σύμφωνα με τις ίδες πηγές, η συνεδρίαση θα γίνει με απαρτία, ρίχνοντας στο κενό παραπλανητικά δημοσιεύματα και μηνύματα προς τα μέλη της ΚΕ.

Για να θεωρηθεί «νόμιμη» η «συνεδρίαση», απαιτούνται 17 άτομα για την απαρτία της Πολιτικής Γραμματείας, αφού το όργανο περιλαμβάνει 30 μέλη.