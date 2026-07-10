Στο προσκλητήριο των «ανταρτών» για συγκέντρωση της Πολιτικής Γραμματείας έχουν ανταποκριθεί οι ίδιοι (Π. Πολάκης, Ν. Παππάς), η Ρένα Δούρου, ο Γιάννης Μπουλέκος και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Να μη νομιμοποιήσουν με την παρουσία τους τη «συνεδρίαση» της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ,που συγκάλεσαν από μόνοι τους οι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς, χωρίς πρόσκληση της αναπληρώτριας γραμματέως του κόμματος, Αναστασίας Σαπουνά - που εκτελεί χρέη προέδρου μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου - φαίνεται πως αποφάσισαν τα μέλη του Οργάνου.

Μέχρι στιγμής, στο προσκλητήριο των «ανταρτών» για μάζεμα της Πολιτικής Γραμματείας, που ήταν για τις 12.00, έχουν ανταποκριθεί οι ίδιοι (Π. Πολάκης, Ν. Παππάς), η Ρένα Δούρου, ο Γιάννης Μπουλέκος και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος - και πιθανότατα κάποιοι μέσω διαδικτύου.

Στο κτήριο, αλλά όχι για να λάβουν μέρος στο Όργανο, βρίσκονται και η Αναστασία Σαπουνά, αλλά και γραμματέας της Νεολαίας, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος. Για να θεωρηθεί «νόμιμη» η «συνεδρίαση», απαιτούνται 17 άτομα για την απαρτία της Πολιτικής Γραμματείας, αφού το όργανο περιλαμβάνει 30 μέλη.