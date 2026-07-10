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Αναλυτικά οι προυποθέσεις συμμετοχής των ανέργων.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το άνοιγμα της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων του νέου ειδικού προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ, μέσω του οποίου θα προσληφθούν 1.000 άνεργοι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ηλικίας 25 έως 54 ετών, με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 1.200 και 1.250 ευρώ αντίστοιχα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έληξαν στις 30 Ιουνίου 2026 και δεν ανανεώθηκαν.

Οι ωφελούμενοι θα προσληφθούν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δώδεκα (12) μήνες.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται ως εξής:

- 1.250 ευρώ για τους αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

- 1.200 ευρώ για τους αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

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Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει σωρευτικά:

- Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όσο και κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

- Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης.

- Να είναι ηλικίας από 25 έως 54 ετών.

- Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να ανήκουν στις κατηγορίες ομογενών που προβλέπει η νομοθεσία.

- Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. πρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο επαρκές για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης.

- Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.

Ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): Οι θέσεις αφορούν τις ακόλουθες ειδικότητες:

Διοικητικού – Οικονομικού

Διοικητικού (Νομικών)

Οικονομικού

Στατιστικών

Πληροφορικής (Software – Hardware)

Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πολιτικών Μηχανικών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Μηχανολόγων Μηχανικών

Κοινωνικών Επιστημών

Ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):

Οι προβλεπόμενες ειδικότητες είναι:

Οι προβλεπόμενες ειδικότητες είναι: Διοικητικού – Λογιστικού

Λογιστικού

Πληροφορικής (Software ή Hardware)

Τοπογράφων Μηχανικών

Πολιτικών Μηχανικών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Μηχανολόγων Μηχανικών

Κριτήρια επιλογής και μοριοδότηση

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσω μοριοδότησης.

1. Διάρκεια συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας

1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας.

Ανώτατο όριο: 18 μήνες (18 μόρια).

2. Ανήλικα τέκνα

5 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

Έως πέντε (5) τέκνα.

3. Προστατευόμενα τέκνα ΑμεΑ

10 μόρια για κάθε τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Για ανήλικο τέκνο ΑμεΑ τα μόρια προστίθενται και στα μόρια των ανήλικων τέκνων.

Απαιτείται γνωμάτευση του ΚΕΠΑ.

4. Επαγγελματική εμπειρία

20 μόρια για επαγγελματική εμπειρία άνω των 12 μηνών.

Ως εμπειρία αναγνωρίζεται εργασία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος, ανεξαρτήτως αντικειμένου.

Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή, για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα.

5. Πιστοποιημένη κατάρτιση

15 μόρια.

Μοριοδοτείται ένα μόνο πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης.

6. Μεταπτυχιακός τίτλος

30 μόρια.

Ο τίτλος μοριοδοτείται ανεξάρτητα από το γνωστικό αντικείμενο.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση τη συνολική βαθμολογία που θα προκύψει από τα παραπάνω κριτήρια.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα καταρτιστούν οι πίνακες κατάταξης, από τους οποίους θα προκύψουν οι 1.000 ωφελούμενοι του προγράμματος. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.