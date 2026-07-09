Η φωτιά έσβησε, ωστόσο, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 35 ασθενών του 1ου ορόφου καθώς και 35 ασθενών του 2ου ορόφου.

Στιγμές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Α' Παθολογική Κλινική του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, όταν ξέσπασε φωτιά σε θάλαμο νοσηλείας στον πρώτο όροφο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το δωμάτιο κάηκε ολοσχερώς αλλά η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους και έχει πλέον σβήσει.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ασθενής που βρισκόταν στο δωμάτιο «6», περιέγραψε τα δραματικά δευτερόλεπτα της εκκένωσης: «Συνέβη γύρω στις 5 η ώρα το ξημέρωμα. Ακούσαμε μια νοσηλεύτρια να είναι σε πανικό και να φωνάζει "φωτιά"».

Όπως ανέφερε, η ίδια ήταν ήδη ξύπνια λόγω πυρετού, όταν άκουσε τη νοσηλεύτρια να φωνάζει πανικόβλητη. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο διάδρομος καλύφθηκε από πυκνό καπνό, δυσκολεύοντας την ορατότητα. «Δεν μπορούσες να δεις τίποτα [...] Δεν πήραμε ούτε τα πράγματά μας, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι πρώτοι που κατάφεραν να βγουν στο προαύλιο χωρίς βοήθεια ήταν τέσσερις γυναίκες – η ίδια, η μητέρα της, η συγκάτοικός της και μια ηλικιωμένη – καθώς οι υπόλοιποι ασθενείς πιθανότατα κοιμόντουσαν.

«Δεν μας βοήθησε κάποιος. Η μητέρα μου μού είπε "σήκω να φύγουμε" γιατί είχε πάρει φωτιά και η νοσηλεύτρια φώναζε.»

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Η μάρτυρας περιέγραψε εικόνες χάους, καθώς στο τμήμα νοσηλεύονταν ηλικιωμένοι και άτομα με κινητικά προβλήματα που αδυνατούσαν να μετακινηθούν.

Σύμφωνα πάντα με την γυναίκα, η φωτιά ξεκίνησε από το δωμάτιο «10», στο οποίο νοσηλεύονταν τρία άτομα. Η εστία φαίνεται να ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι, αν και όπως ξεκαθάρισε, τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα. «Δεν γνωρίζουμε τον λόγο που ξεκίνησε η φωτιά», σημείωσε.

«Μας είπαν ότι έχουν καεί δωμάτια, αλλά οι ασθενείς, δόξα τω Θεώ, έχουν σωθεί», κατέληξε.