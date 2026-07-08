Οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο - Συνεχίζονται οι προσπάθειες για πλήρη κατάσβεση.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αργυρόμυλος Λάρισας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές. Η μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Στη διάρκεια της επιχείρησης, για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και τη 10η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, σημαντική ήταν η συνδρομή των εναέριων μέσων, καθώς στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετείχαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ υποστήριξη παρείχαν και υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Παρά την οριοθέτηση του μετώπου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες μπορούν να ευνοήσουν την εμφάνιση νέων εστιών. Οι προσπάθειες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2074856333120045316}

{https://www.youtube.com/watch?v=3fuHmbnG-Xs}

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Διακοπή ρεύματος σε οικισμούς του Δήμου Παλαμά λόγω της φωτιάς

Διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώνεται στις κοινότητες Μεταμόρφωσης, Πετρινού, Αγίου Δημητρίου και Συκεώνος του Δήμου Παλαμά, εξαιτίας της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Λάρισας. Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Παλαμά, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται ήδη στο σημείο της βλάβης και εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατό.

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Δήμαρχος Λαρισαίων: «Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές»

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς βρέθηκε και ο δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, ο οποίος τόνισε στο Larissanet.gr ότι από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες.

«Η φωτιά έχει σημάνει συναγερμό σε όλες τις υπηρεσίες, στον Δήμο, στην Πυροσβεστική και στην Αστυνομία. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου τέσσερις ώρες σε μια δύσβατη δασική περιοχή κοντά στον Αργυρόμυλο και το Λουτρό. Για τον λόγο αυτό επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα της Πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν εναέρια μέσα», δήλωσε.Ο κ. Μαμάκος υπογράμμισε πως αυτή τη στιγμή , επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση.

«Το γεγονός ότι δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε όμως να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει σε καμία περίπτωση κίνδυνος για οικισμούς ή κατοίκους», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο δήμαρχος επισήμανε ακόμη ότι o Δήμος Λαρισαίων βρίσκεται στο πλευρό της Πυροσβεστικής, διαθέτοντας υδροφόρες του Δήμου και της ΔΕΥΑΛ, καθώς και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας.

«Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ώστε να παρέμβουμε άμεσα όπου χρειαστεί. Περιμένουμε την αξιολόγηση της κατάστασης και ενεργούμε σύμφωνα με τις οδηγίες των επικεφαλής της επιχείρησης», σημείωσε. Σε ερώτηση για τα αίτια της πυρκαγιάς, ο κ. Μαμάκος ξεκαθάρισε ότι αυτά διερευνώνται από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι προτεραιότητα όλων αυτή την ώρα είναι η κατάσβεση της φωτιάς.

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