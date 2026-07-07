Το «Extreme Makeover: Home Edition» δεν είναι απλώς μία ανακαίνιση, είναι μία νέα αρχή! Στον «αέρα» το τρέιλερ.
Ο Σπύρος Σούλης και οι συνεργάτες του, Δημήτρης Μεντές, αρχιτέκτονας, Εύα Παπασπύρου, αρχιτέκτονας μηχανικός, Ειρήνη Πολυχρονίου, πολιτικός μηχανικός και Μάριος Γκρόγκος, σχεδιαστής κήπων, συνεχίζουν τα γυρίσματα του «Extreme Makeover: Home Edition», μεταμορφώνοντας ολοκληρωτικά σπίτια και αλλάζοντας κυριολεκτικά τις ζωές των ανθρώπων που κατοικούν μέσα σε αυτά.
Με σεβασμό, αξιοπρέπεια και συγκίνηση, το «Extreme Makeover: Home Edition» αναλαμβάνει τη ριζική ανακαίνιση κατοικιών οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, όπως οικονομικά προβλήματα, προβλήματα υγείας ή τις συνέπειες φυσικών καταστροφών. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, μία μεγάλη και έμπειρη ομάδα επαγγελματικών μεταμορφώνει κάθε σπίτι ανοίγοντας την «πόρτα» σε μία νέα, καλύτερη ζωή.
{https://www.youtube.com/watch?v=3xfiNFi3uaY}
Αν εσύ ή η οικογένειά σου χρειάζεστε μία νέα αρχή, δήλωσε συμμετοχή στο www.antenna.gr/HomeMakeover και ίσως η επόμενη ιστορία που θα αλλάξει να είναι η δική σου.
«EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION»_ Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.