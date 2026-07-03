Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει σε Ελλάδα και Ευρώπη, δοκιμάζει αυθεντικές συνταγές, επισκέπτεται τοπικούς παραγωγούς και μας συστήνει τον γαστρονομικό πλούτο κάθε περιοχής. Επόμενος προορισμός ο νομός Χανίων.

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, μας παίρνει μαζί του σε μια νέα αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια. Η πιο νόστιμη ταξιδιωτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης μας δίνει ραντεβού από το Νομό Χανίων την Κυριακή 05 Ιουλίου στις 20:00 στον Alpha!

Ο αγαπημένος μας σεφ επιστρέφει με ένα ακόμη συναρπαστικό επεισόδιο «Akis' Food Tour» και αυτή τη φορά η πυξίδα του δείχνει προς τα δυτικά της Κρήτης, στον μαγευτικό νομό Χανίων. Από την πόλη των Χανίων μέχρι τους πρόποδες των Λευκών Ορέων κι από την Κίσσαμο μέχρι τα Σφακιά και το Λιβυκό Πέλαγος, ο Άκης ακολουθεί τα ίχνη της κρητικής γαστρονομίας, ανακαλύπτοντας ανθρώπους, προϊόντα και παραδόσεις που φανερώνουν την αληθινή ψυχή του τόπου.

Ο Άκης ξεκινά το ταξίδι του απ' το κέντρο της πόλης των Χανίων και το «Red Jane», έναν από τους πιο ιδιαίτερους φούρνους της Ελλάδας, όπου η αρτοποιία συναντά τη δημιουργική έκφραση. Ανάμεσα σε προζυμένια ψωμιά και λαχταριστά κρουασάν αμυγδάλου, γνωρίζει έναν χώρο που επαναπροσδιορίζει την τέχνη της ζύμης.

Στη συνέχεια, επισκέπτεται τον μελισσόκηπο της οικογένειας Σταθάκη που έχει διακριθεί διεθνώς για την ποιότητα του μελιού της. Μέσα από μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας ανακαλύπτει τα μυστικά και τη μαγεία πίσω από κάθε σταγόνα μελιού.

Στην Καλυβιανή Κισσάμου τον περιμένει ο παραγωγός Παναγιώτης Δεικτάκης, παθιασμένος δημιουργός ενός χώρου που μοιάζει με μικρογραφία ολόκληρης της Κρήτης. Στη «Γραμπούσα», εκτός από παλαιωμένη τσικουδιά, ο Άκης δοκιμάζει στάκα, χοχλιούς, αρνάκι οφτό και γεμιστούς κολοκυθοανθούς κομμένους μόλις απ' το μποστάνι.

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Ο Άκης Πετρετζίδης στον νομό Χανίων

Από τις Άνω Βούβες όπου στέκει ζωντανή μέχρι σήμερα η αρχαιότερη ελιά στον κόσμο, μέχρι τους απέραντους ελαιώνες του Κολυμβαρίου και το ελαιοποιείο της Terra Creta, ο Άκης αναζητά τη γεύση και τη σημασία του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου που βρίσκεται σταθερά στην καρδιά της κρητικής διατροφής. Παρά το πολύ φαγητό, η μέρα του κλείνει με water sports σε μία από τις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, αλλά κι ολόκληρης της Ευρώπης, που δεν είναι άλλη από τα Φαλάσαρνα!

{https://www.youtube.com/watch?v=zwEPnCCGFKc}

Κι εκεί που νομίζει ότι έχει ήδη δει τα πιο όμορφα τοπία του νομού, αρκεί μια εξόρμηση δια θαλάσσης στα νότια για να πειστεί για το αντίθετο. Ξεκινώντας απ' το λιμάνι της Χώρας Σφακίων βάζει πλώρη μέχρι το γραφικό Λουτρό και την Αγία Ρουμέλη, το χωριό στο οποίο καταλήγει το φαράγγι της Σαμαριάς. Παρέα με τον Γιάννη Ραϊσάκη στο πηδάλιο, ανακαλύπτει τοπία άγρια, επιβλητικά και ταυτόχρονα μαγευτικά, ενώ φτιάχνει σεβίτσε κολοχτύπα με φρούτα ...εν πλω!

Επιστρέφοντας στην ενδοχώρα, ο Άκης φτάνει στο μικρό ορεινό χωριό Ζούρβα. Στο μπαλκόνι της ταβέρνας «Αιμιλία» με την απίστευτη θέα προς τα Λευκά όρη, ο Νίκος και η Μαρία Μανωλαράκη τού στρώνουν ένα πλούσιο τραπέζι με προϊόντα δικής τους παραγωγής: παραδοσιακή κρεατότουρτα, καλτσούνια, κατσίκι με σταμναγκάθι στην κατσαρόλα.

Το ταξίδι ολοκληρώνεται στο χωριό Ασκύφου αναπάντεχα μεν, αξέχαστα δε, αφού ο Άκης συμμετέχει για πρώτη φορά σε κουρά προβάτων. Ένα ζωντανό έθιμο αιώνων άρρηκτα δεμένο με τον κτηνοτροφικό τρόπο ζωής στην Κρήτη. Κι εφόσον η παράδοση το επιβάλλει, ο αγαπητός στους Κρητικούς τραγουδιστής και λαουτιέρης Αναστάσης Μπούχλης τον προσκαλεί σε ένα μεγάλο, οικογενειακό γλέντι με καλό φαγητό, μαντινάδες και τσικουδιά που ρέει άφθονη.

Μη χάσετε το νέο «Akis' Food Tour» στον νομό Χανίων, έναν τόπο όπου η γη, η θάλασσα, η παράδοση και οι άνθρωποι συνθέτουν ένα μοναδικό μωσαϊκό γεύσεων, αρωμάτων κι εμπειριών. Ένα επεισόδιο που αποδεικνύει πως η πραγματική δύναμη της Κρήτης βρίσκεται στην απλότητα, τη γενναιοδωρία και την καρδιά της.

Ξεχωριστοί άνθρωποι, υπέροχες συνταγές και τοπία! Ένα επεισόδιο γεμάτο εικόνες, πρόσωπα και ιστορίες που μένουν μαζί σου πολύ μετά την τελευταία μπουκιά.

Συντονιστείτε στον Alpha για ένα επεισόδιο γεμάτο από γεύσεις, εμπειρίες και όμορφες στιγμές.