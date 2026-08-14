«Είναι πρακτικά παράνομο αυτό που κάνω», ακούγεται να λέει σε βίντεο που ανάρτησε.

Παρά τις απαγορεύσεις πρόσβασης στο Ναυάγιο της Ζακύνθου, ο Αμερικανός αθλητής Τζόνι Ντιζούλιους επέλεξε να βρεθεί στη γνωστή παραλία του νησιού προκειμένου να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, μετατρέποντας μια ρομαντική στιγμή σε ένα ριψοκίνδυνο εγχείρημα που αγνοεί τους ισχύοντες περιορισμούς.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ίδιος φαίνεται να γνώριζε ότι η παρουσία του στην περιοχή δεν επιτρεπόταν. Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγεται χαρακτηριστικά να αναφέρει: «Είναι πρακτικά παράνομο αυτό που κάνω».

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Η σύντροφός του έφτασε στην παραλία με βάρκα, ενώ μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα ο Ντιζούλιους είχε δημοσιεύσει βίντεο από πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από το Ναυάγιο, όπου τελικά προσγειώθηκε.

{https://www.instagram.com/reel/DbyMGFdsMbl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==}

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Ο Ντιζούλιους είναι γνωστός στις ΗΠΑ από την ενασχόλησή του με την πάλη και την παρουσία του στην ομάδα του Ohio State University, έχει τα τελευταία χρόνια στραφεί στα εναέρια αθλήματα και σε δραστηριότητες υψηλής αδρεναλίνης. Αυτή τη φορά, όμως, η επιλογή του να αγνοήσει τους περιορισμούς δεν πέρασε απαρατήρητη.

Οι αναρτήσεις του προκάλεσαν αρκετά επικριτικά σχόλια, με χρήστες να του επισημαίνουν ότι η πρόσβαση στην παραλία απαγορεύεται και οι κανόνες ισχύουν για όλους.

Με πληροφορίες από imerazante.gr