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Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η Ζάκυνθος ενόψει Δεκαπενταύγουστου, με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές NATURA λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και πρόστιμο 300 ευρώ για τους παραβάτες.

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η Ζάκυνθος ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος.

Αναλυτικότερα, σε ισχύ τίθεται από τις 07:30 της Παρασκευής 14 Αυγούστου έως τις 07:30 του Σαββάτου 15 Αυγούστου το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και δασικούς δρόμους της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η απαγόρευση αφορά τις περιοχές Βασιλικού, Βουγιάτου, Λαγκαδακίων, Φιολιτίου, Γαλάρου, Αγίων Πάντων, Δράκα, Σκουλικάδου, Καλλιθέας, Πηγαδακίων, Λαγοπόδου, Μαχαιράδου, Κατασταρίου, Κερίου (Μαραθιάς και Απελάτι), Αγαλά, Λιθακιάς, Κοιλιωμένου, Μαριών, Αγίου Λέοντα, Γυρίου, Καμπίου, Εξωχώρας, Λούχας, Ορθονιών, Αναφωνήτριας, Βολιμών, 'Ανω Βολιμών, Καλαμακίου, Μπόχαλης, Γαϊτανίου και Ζακυνθίων.

Οι αρχές επισημαίνουν, παράλληλα, την αυξημένη επικινδυνότητα σε αδιέξοδους δρόμους και δασικές θέσεις στις περιοχές Βολιμών, Αναφωνήτριας, Μαριών, Εξωχώρας, Αγαλά, Κερίου, Αργασίου και Μπόχαλης, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες περιοχές, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και όσοι κινούνται εντός του οδικού δικτύου, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τις αρμόδιες αρχές.

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Την εφαρμογή του μέτρου και τη βεβαίωση παραβάσεων έχουν αναλάβει η αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η διεύθυνση Δασών και η δημοτική αστυνομία.

Για κάθε παράβαση της απαγόρευσης προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.