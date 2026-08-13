Οι τρεις αθλητές συνεχίζουν την παρουσία τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στα 100μ. πεταλούδα και στα 50μ. ύπτιο αντίστοιχα.

Με τριπλή ελληνική παρουσία στη συνέχεια των αγωνισμάτων τους συνεχίζεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη εξασφάλισαν την πρόκριση στον τελικό των 100μ. πεταλούδα, ενώ ο Απόστολος Χρήστου πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά των 50μ. ύπτιο.

Στον τελικό των 50μ. ύπτιο ο Χρήστου

Ο Απόστολος Χρήστου συνεχίζει την εξαιρετική του παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, καθώς εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό των 50μ. ύπτιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε στα ημιτελικά σε 24.44, επίδοση που τον έφερε στην 7η θέση της συνολικής κατάταξης και του χάρισε το εισιτήριο για την τελική κούρσα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dknzak665p21?integrationId=4059a11tm8zon523}

Ο μεγάλος τελικός των 50μ. ύπτιο είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 20:51, με τον Χρήστου να διεκδικεί μία ακόμη σημαντική διάκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον τελικό των 100μ. πεταλούδα Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη

Διπλή ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει στον τελικό των 100μ. πεταλούδα γυναικών, καθώς η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη πήραν την πρόκριση.

Η Ντουντουνάκη πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στον ημιτελικό, σημειώνοντας 56.99, επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Τερμάτισε δεύτερη στη σειρά της και προκρίθηκε στον τελικό με την 3η καλύτερη επίδοση συνολικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dknxfnt84xe1?integrationId=4059a11tm8zon523}

Η Γεωργία Δαμασιώτη, από την πλευρά της, τερμάτισε 5η στη δεύτερη ημιτελική σειρά με 57.87 και πήρε την πρόκριση στον τελικό με την 7η καλύτερη επίδοση.

Ο μεγάλος τελικός των 100μ. πεταλούδα είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 20:25.