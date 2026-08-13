Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη 13 Αυγούστου μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Κακοκαιρία αναμένεται σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας.

Αλλάζει ο καιρός και πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από σήμερα Πέμπτη 13 Αυγούστου μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα 17 Αυγούστου. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για κακοκαιρία, καθώς δεν αποκλείεται την Παρασκευή 14 Αυγούστου να έχουμε και ένα εξίσου αξιόλογο πέρασμα βροχών στην Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση την Ήπειρο, την Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας (από αργά το μεσημέρι έως και αργά το απόγευμα), ως επακόλουθο της ατμοσφαιρικής αστάθειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι άνεμοι που θα ενισχυθούν έως τα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με την ΕΜΥ την Παρασκευή 14 Αυγούστουν στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τον Δεκαπενταύγουστο λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

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Τι αλλάζει από την Πέμπτη στον καιρό

Η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου επισημαίνει πως από την Πέμπτη αυξάνονται τα μποφόρ στο Αιγαίο με δυνατές ριπές ανέμων ενώ παράλληλα πέφτει η θερμοκρασία πιο χαμηλά από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Η επικινδυνότητα των επόμενων ημερών όπως τονίζει έγκειται στο γεγονός πως οι θυελλώδεις άνεμοι θα ξεκινούν από τη Θράκη, θα σαρώνουν όλο το Αιγαίο μέχρι και τα νότια της Κρήτης.

Τονίζει πως ειδικά την Παρασκευή και το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και «θα έχουμε Δεκαπενταύγουστο με ψύχρα».

Παράλληλα, μπόρες και καταιγίδες αναμένονται από την Πέμπτη το μεσημέρι ειδικά στα βόρεια της χώρας, φαινόμενο που θα εξασθενίσει προς το βράδυ.