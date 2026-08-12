Ενίσχυση των ανέμων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες.

Φαίνεται πως κλειδώνει η πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες αλλά και ενίσχυσει των ανέμων. Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, Αναστασία Τυράσκη και Θοδωρής Κολυδάς.

Ενισχυμένο μελτέμι, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν ακόμη και τα 7-8 μποφόρ, θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Αναστασίας Τυράσκη.

Παρά τους ισχυρούς βοριάδες, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν αρκετά υψηλές, ακόμη και στη βόρεια Ελλάδα. Αντίθετα, χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ανατολική Στερεά, περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από το μελτέμι.

Η αστάθεια θα είναι περιορισμένη, με τοπικές μπόρες να εκδηλώνονται κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, αλλά και ενισχυμένοι βοριάδες που θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης ηλιοφάνεια, με πολύ λίγες νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 36 βαθμούς.

Αλλάζει το σκηνικό με το μελτέμι

Από την Πέμπτη το μελτέμι θα ενισχυθεί περαιτέρω και θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή.

Ψυχρές αέριες μάζες από τη Μαύρη Θάλασσα

Την Παρασκευή αναμένεται η είσοδος ψυχρών αέριων μαζών από τη Μαύρη Θάλασσα, εξέλιξη που θα αλλάξει αισθητά το σκηνικό του καιρού.

Καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα. Παράλληλα, θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Πώς θα είναι ο Δεκαπενταύγουστος

Την Κυριακή, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η ημέρα θα ξεκινήσει με ορισμένα φαινόμενα, ενώ η πτώση της θερμοκρασίας θα έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Ο υδράργυρος θα κινηθεί γύρω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, με τις θερμοκρασίες να βρίσκονται κατά τόπους λίγο υψηλότερα ή λίγο χαμηλότερα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkmom18qnp75?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι προβλέπει ο Κολυδάς

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες μέρες, μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο καθώς ο υδράργυρος υποχωρεί και ο καιρός επιστρέφει σταδιακά σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.

Έτσι, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, όσο ενισχύεται το βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στο Στενό Καφηρέα, τόσο υποχωρεί η θερμοκρασία στην Αθήνα· όταν το μελτέμι εξασθενεί, η θερμοκρασία ανακάμπτει.

»Στην κάρτα της Αθήνας, η μέγιστη θερμοκρασία ξεκινά σήμερα κοντά στους 35°C, υποχωρεί σταδιακά και φτάνει στο χαμηλότερο σημείο της γύρω στις 14–15 Αυγούστου, περίπου στους 29–30°C. Από τις 17 Αυγούστου και μετά αρχίζει νέα άνοδος, με τις μέγιστες να επιστρέφουν προς τους 33–35°C στο τέλος του δεκαημέρου. Παράλληλα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες υποχωρούν από περίπου 26°C προς τους 20–21°C και στη συνέχεια ανεβαίνουν ξανά.Η κάρτα του Καφηρέα εξηγεί πολύ καλά αυτή την πορεία.

»Από 12 έως 16 Αυγούστου το μελτέμι ενισχύεται σημαντικά. Η διάμεσος του μέσου ανέμου κινείται κυρίως στα 5 - 6 μποφόρ, ενώ τα ισχυρότερα σενάρια πλησιάζουν τα 7 μποφόρ. Οι ριπές κορυφώνονται γύρω στις 13 - 15 Αυγούστου, με διάμεσες τιμές που φτάνουν περίπου τους 50–53 kt. Ταυτόχρονα, οι πιθανότητες υπέρβασης των 5 και 6 μποφόρ είναι πολύ υψηλές, ενώ γύρω στις 14 - 15 Αυγούστου εμφανίζεται και αξιόλογη πιθανότητα για ακόμη ισχυρότερες εντάσεις.

Μετά τις 16 - 17 Αυγούστου όμως η εικόνα αλλάζει. Ο μέσος άνεμος εξασθενεί αισθητά, πέφτοντας σταδιακά προς τα 3 - 4 μποφόρ και ακόμη χαμηλότερα στο τέλος της περιόδου. Την ίδια στιγμή, η Αθήνα αρχίζει να θερμαίνεται ξανά.Αυτό είναι κλασικό γνώρισμα του ελληνικού καλοκαιριού: το ισχυρό μελτέμι μεταφέρει δροσερότερες αέριες μάζες προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και περιορίζει τη μέγιστη θερμοκρασία. Όταν υποχωρεί, η ηλιακή θέρμανση και η θερμή αέρια μάζα αποκτούν ξανά μεγαλύτερο ρόλο.Συμπέρασμα: από 12 έως 16 Αυγούστου έχουμε ενισχυμένο μελτέμι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στην Αθήνα. Από 17–18 Αυγούστου και μετά, καθώς το μελτέμι εξασθενεί, η θερμοκρασία παίρνει ξανά ανοδική πορεία. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο δεκαήμερο η σχέση είναι πράγματι αντιστρόφως ανάλογη: ισχυρότερο μελτέμι - χαμηλότερη θερμοκρασία, ασθενέστερο μελτέμι - υψηλότερη θερμοκρασία».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10165998935614467&id=760859466&ref=embed_post}

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

Την Τετάρτη οι πολύ ισχυροί άνεμοι, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα, θα αποτελέσουν το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας ενώ θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους πολύ ισχυροί, κυρίως στα πελάγη. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 108 χλμ/ώρα. Στο Ιόνιο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 4 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 59 χλμ/ώρα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στη Δυτική Ελλάδα και θα αγγίξουν τους 40°C. Υψηλές τιμές αναμένονται επίσης στην Ήπειρο γύρω στους 39°C και στη Θεσσαλία γύρω στους 37°C. Στη Δυτική Ελλάδα τα πράγματα θα είναι καλύτερα με τοπικές τιμές έως περίπου 36°C.

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026

Βασικό χαρακτηριστικό του καιρού την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση ου Θοδωρή Κολυδά, θα είναι οι πολύ ισχυροί άνεμοι, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα ενώ αναμένονται βροχές στη Βόρεια Ελλάδα. Πιο περιορισμένα φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Κεντρική Ελλάδα ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους πολύ ισχυροί, κυρίως στα πελάγη. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 125 χλμ/ώρα ενώ στο Ιόνιο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 5 μποφόρ, με ριπές στα 73 χλμ/ ώρα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν ξανά στη Δυτική Ελλάδα, κοντά στους 39°C ενώ υψηλές τιμές αναμένονται επίσης στην Ήπειρο γύρω στους 39°C και στη Θεσσαλία γύρω στους 35°C.

{https://x.com/KolydasT/status/2087155344652792132}

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι, κυρίως στα θαλάσσια τμήματα, συνεχίζονται και την Παρασκευή 14 Αυγούστου με βροχές κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους πολύ ισχυροί και στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 7 μποφόρ, με τις ριπές περίπου τα 118 χλμ/ώρα. Στο Ιόνιο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 5 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 72 χλμ/ώρα. Στη Δυτική Ελλάδα αναμένεται να καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες κοντά στους 37°C, ενώ θα ακολουθήσει η Ήπειρος με 36°C και η Αττική γύρω στους 32°C.

Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

Για τον Δεκαπενταύγουστο, συνεχίζονται οι πολύ ισχυροί άνεμοι με βροχές κυρίως στη Νότια Ελλάδα. Στο Αιγαίο η μέση ένταση των ανέμων θα φτάνει περίπου τα 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 119 χλμ/ώρα ενώ στο Ιόνιο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 4 μποφόρ, με ριπές να φτάνουν περίπου τα 54 χλμ/ώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο να καταγράφουν κοντά στους 35°C ενώ στη Θεσσαλία το θερμόμετρο αναμένεται να κυμανθεί περίπου στους 31°C. Λίγο πιο ψηλά θα φτάσει το θερμόμετρο στη Νότια Ελλάδα έως περίπου 32°C.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkm1twz00wq1?integrationId=40599y14juihe6ly}