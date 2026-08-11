Είναι απλή, εύκολη και δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό.

Καθώς περνούν τα χρόνια, γίνεται όλο και πιο σημαντικό να επιλέγονται σωματικές δραστηριότητες που δεν καταπονούν στο σώμα.

Το περπάτημα και το στατικό ποδήλατο θεωρούνται ιδανικές μορφές άσκησης για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, ωστόσο υπάρχει μια ακόμη δραστηριότητα που φαίνεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην καρδιαγγειακή υγεία.

Πρόκειται για μια δραστηριότητα που μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ομαδικά είτε ατομικά στο σπίτι. Επιπλέον, δεν απαιτεί συνδρομή σε γυμναστήριο ούτε αγορά ακριβού εξοπλισμού.

Η άσκηση που ωφελεί την καρδιά και την κυκλοφορία του αίματος

Πρόκειται για τη γιόγκα, μια μορφή άσκησης που συχνά περνά σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με πιο έντονες δραστηριότητες, όπως η προπόνηση στο γυμναστήριο ή η αερόβια άσκηση.

Η γιόγκα επιδρά τόσο στο σώμα όσο και στο νευρικό σύστημα και μπορεί να ενισχύσει την καρδιακή λειτουργία. Με την τακτική εξάσκηση, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής.

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Παράλληλα, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, ιδιαίτερα σε άτομα με ήπια ή μέτρια υπέρταση. Αυτό συνδέεται με τη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων και τη μείωση της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, το οποίο ενεργοποιείται σε καταστάσεις στρες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνικές αναπνοής και τη βαθιά χαλάρωση που μπορεί να μειώσουν τους καρδιακούς παλμούς σε κατάσταση ηρεμίας και να βελτιώσουν την αναπνευστική λειτουργία.

Όσον αφορά την κυκλοφορία του αίματος, η γιόγκα μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία του ενδοθηλίου, δηλαδή του εσωτερικού τοιχώματος των αιμοφόρων αγγείων, διευκολύνοντας τη διαστολή των αρτηριών.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο PubMed αναφέρει ότι η σωματική άσκηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη φυσική κατάσταση, να μειώσει τους καρδιακούς βιοδείκτες, δηλαδή δείκτες που σχετίζονται με την καταπόνηση της καρδιάς, και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής.

Η αποτελεσματικότητα της γιόγκα δεν εξαρτάται μόνο από την ευλυγισία ή τη σωστή εκτέλεση των στάσεων. Εξίσου σημαντικά είναι η σωστή αναπνοή, η σωστή στάση και ευθυγράμμιση του σώματος, η συγκέντρωση και η χαλάρωση.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της γιόγκα είναι ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα τόσο στο σπίτι όσο και σε ομαδικά μαθήματα.

Με πληροφορίες από cronista.com