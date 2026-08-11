Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, στο σώμα του αστυνομικού φέρεται να εντοπίστηκαν εκδορές στην περιοχή του λαιμού, καθώς και μελανιές στα χέρια.

Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε αστυνομικός, γεννημένος το 1988, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από το πρωί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αρμόδια κλιμάκια της Αστυνομίας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του αστυνομικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, στο σώμα του αστυνομικού φέρεται να εντοπίστηκαν εκδορές στην περιοχή του λαιμού, καθώς και μελανιές στα χέρια.

Για περισσότερες από τέσσερις ώρες ερευνούσαν οι αστυνομικοί το σημείο στον Άγιο Δημήτριο, όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 34χρονος αστυνομικός, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να αφήνει πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

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Οι έρευνες στην οδό Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο

Οι έρευνες στην οδό Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο ολοκληρώθηκαν λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα. Στο σημείο βρέθηκαν από νωρίς ιατροδικαστής, στελέχη της Ασφάλειας, αλλά και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να εξετάσουν όλα τα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες θανάτου του.

Ο αστυνομικός βρέθηκε νεκρός στη θέση του συνοδηγού μέσα στο υπηρεσιακό του όχημα, το οποίο ήταν κλειδωμένο.

Το γεγονός ότι το κινητό του τηλέφωνο παρέμενε ανοιχτό, ενώ ο ίδιος δεν είχε εμφανιστεί στην υπηρεσία του, είναι ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές.

Ο 34χρονος, που υπηρετούσε στη ΓΑΔΑ, είχε φύγει περίπου στις 23:00 το βράδυ της Κυριακής από το σπίτι του στον Νέο Κόσμο. Η σύντροφός του, η οποία τον αναζητούσε από τότε, δήλωσε την εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως το βράδυ της Δευτέρας.

Λίγες ώρες αργότερα, συνάδελφοί του τον εντόπισαν νεκρό μέσα στο υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα ευρήματα από το σημείο, προκειμένου να απαντηθεί το βασικό ερώτημα: τι συνέβη από τη στιγμή που ο αστυνομικός έφυγε από το σπίτι του μέχρι τον εντοπισμό του νεκρού μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο.