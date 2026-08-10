Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι η προπόνηση δύναμης χρησιμεύει μόνο για την αύξηση της μυϊκής μάζας και του όγκου.

Καθημερινά, πολλοί άνθρωποι ακολουθούν βασικές συνήθειες ευεξίας, προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη σταθερότητα στην καθημερινή τους ζωή. Φροντίζουν να κοιμούνται σωστά, να τρέφονται με ποιοτικά τρόφιμα, αποφεύγοντας το αλκοόλ και κάθε είδους τοξικές ουσίες. Ωστόσο, αρκετοί εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τα σημαντικά οφέλη της σωματικής άσκησης.

Η σωματική άσκηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αερόβια άσκηση και την προπόνηση δύναμης. Η πρώτη συμβάλλει στη βελτίωση της αντοχής και στον έλεγχο παραμέτρων όπως το σωματικό βάρος. Οι γυμναστές, όμως, επιμένουν ότι μετά την ηλικία των 50 ετών η ενδυνάμωση γίνεται απολύτως απαραίτητη για την υγεία.

Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι η προπόνηση δύναμης χρησιμεύει μόνο για την αύξηση της μυϊκής μάζας και του όγκου. Στην πραγματικότητα, όμως, προσφέρει πολύ περισσότερα. Η ενδυνάμωση των ποδιών βοηθά στη βελτίωση της σταθερότητας και στη διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας. Πρόκειται για ένα όφελος που γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό στους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, όπως επισημαίνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Η ενδυνάμωση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πτώσεων

Επιπλέον, μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο PubMed έδειξε ότι η προπόνηση δύναμης βοηθάει στην πρόληψη των πτώσεων των ηλικιωμένων. Η σημασία της είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Υγείας, σχεδόν το 30% των ατόμων άνω των 65 ετών στην Ισπανία υφίσταται κάθε χρόνο τουλάχιστον μία πτώση.

Οι πτώσεις μπορεί να προκαλέσουν από απλό τραυματισμό έως κατάγματα που οδηγούν σε σοβαρή αναπηρία ή ακόμη και στον θάνατο. Οι συχνότεροι τραυματισμοί στις μεγαλύτερες ηλικίες αφορούν το ισχίο και το μηριαίο οστό, γι’ αυτό η καλή φυσική κατάσταση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψή τους. Επικίνδυνα μπορεί να είναι, επίσης, τα χτυπήματα στο κεφάλι.

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Οι γυμναστές συνιστούν ασκήσεις οι οποίες, ανάλογα με την ηλικία και τη φυσική κατάσταση κάθε ατόμου, μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα καθίσματα, οι προβολές, οι επαναλαμβανόμενες ασκήσεις έγερσης από καρέκλα, το ανέβασμα σκάλας, καθώς και ασκήσεις με το ένα πόδι, με βάρη και ασκήσεις ισορροπίας.

Σε κάθε περίπτωση, όποιος επιθυμεί να ξεκινήσει μια νέα ρουτίνα σωματικής άσκησης καλό είναι να συμβουλευτεί πρώτα έναν ειδικό. Εκείνος μπορεί να προτείνει το καταλληλότερο πρόγραμμα, ανάλογα με την ηλικία και τη φυσική κατάσταση του ατόμου.

Με πληροφορίες από mundodeportivo.com