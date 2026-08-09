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Τι αναφέρει το εμπιστευτικό σχέδιο της Πυροσβεστικής για το φετινό καλοκαίρι - Η αποκάλυψη Λαμπρόπουλου.

Ούτε μια αντιπυρική ζώνη δεν υπήρχε στη Δυτική Αττική, στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά των τελευταίων ημερών, η οποία κατέκαψε περίπου 150.000 στρέμματα δασικής έκτασης.

Τα παραπάνω αποκαλύπτει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στα «Νέα Σαββατοκύριακο» αναφέροντας πως η εντυπωσιακή αυτή αναφορά υπάρχει στο εμπιστευτικό σχέδιο της Πυροσβεστικής για το φετινό καλοκαίρι.

Στο εν λόγω σχέδιο, μάλιστα, όπως αναφέρει ο Φ. Λαμπρόπουλος, επισημαίνεται ότι το μοναδικό σημείο ανάσχεσης της πύρινης λαίλαπας θεωρείται ο ...υπόγειος αγωγός φυσικού αερίου για τον οποίο πιθανολογείται ότι ίσως έχει σημεία υπέργειου καθαρισμού από χόρτα.

Η συγκεκριμένη κατηγορηματική καταγραφή της Πυροσβεστικής περί πλήρους ανυπαρξίας αντιπυρικών ζωνών στη Δυτική Αττική ουσιαστικά «διαψεύδει» υπηρεσιακούς παράγοντες που δήλωσαν προ ολίγων ημερών ότι είχαν γίνει τέτοιου είδους "ζώνες" κόστους 20 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AntiNERO.

Καταλαβαίνετε πόσα ψέματα λέγονται ανερυθρίαστα για να καλυφθούν οι ευθύνες!

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Β.Σκ.