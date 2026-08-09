Αν και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού η επικοινωνία της ΑΑΔΕ με φορολογούμενους που εμφανίζουν εκκρεμότητες στις φορολογικές τους υποχρεώσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Ήδη η φορολογική διοίκηση έχει αρχίσει να αποστέλλει email σε φορολογούμενους οι οποίοι δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, παρότι είχαν σχετική υποχρέωση στην ΑΑΔΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων εντοπίζονται οι περιπτώσεις μη υποβολής και ακολουθεί η σχετική ενημέρωση.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος που είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2025 και δεν την υπέβαλε εμπρόθεσμα έχει ήδη λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΑΑΔΕ με το οποίο ενημερώνεται για την εκκρεμότητα.

Η επικοινωνία δεν αφορά μόνο τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Πραγματοποιούνται τηλεφωνικές κλήσεις και αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα σε διαφορετικές κατηγορίες φορολογουμένων. Ο ετήσιος στόχος προβλέπει τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Μία από τις βασικές κατηγορίες είναι οι φορολογούμενοι που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πρόκειται για βεβαιωμένους φόρους και άλλες υποχρεώσεις των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία καταβολής χωρίς να έχουν εξοφληθεί.

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Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 θέτει ως στόχο τη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές και την είσπραξη τουλάχιστον του 45% των αντίστοιχων χρεών.

Στις επικοινωνίες περιλαμβάνονται επίσης φορολογούμενοι με παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς και όσοι έχουν εντάξει χρέη σε ρύθμιση αλλά εμφανίζουν απλήρωτες δόσεις.

Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος έχει ενεργή ρύθμιση και δεν καταβάλει μία από τις προβλεπόμενες δόσεις, μπορεί να λάβει μήνυμα ή τηλεφωνική ενημέρωση για την εκκρεμότητα. Η ειδοποίηση επιτρέπει στον οφειλέτη να γνωρίζει την κατάσταση της ρύθμισής του και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, καθώς η μη τήρηση των όρων μπορεί, ανάλογα με τη ρύθμιση και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να οδηγήσει στην απώλειά της.

ΦΠΑ και άλλες δηλωτικές υποχρεώσεις

Η επικοινωνία της ΑΑΔΕ επεκτείνεται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Αντίστοιχα, αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Για τον εντοπισμό των υπόχρεων αξιοποιούνται και διασταυρώσεις με στοιχεία από τρίτες πηγές, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης η οποία δεν έχει εκπληρωθεί.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες περιλαμβάνονται φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει δήλωση Στοιχείων Ακινήτων, περιπτώσεις κενών δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και οφειλέτες με μικρά ποσά τα οποία έχουν παραμείνει απλήρωτα για μεγάλο χρονικό διάστημα.