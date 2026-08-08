Ο ανεμιστήρας δεν κατεβάζει τη θερμοκρασία του χώρου, αλλά μπορεί να κάνει το σώμα να αισθάνεται έως και 3-4 βαθμούς πιο δροσερό. Πώς ο σωστός συνδυασμός με το κλιματιστικό περιορίζει την κατανάλωση.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού κάνουν ολοένα και πιο δύσκολη την καθημερινότητα, με τον ανεμιστήρα οροφής να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη θερμοκρασία.

Σε αντίθεση με το κλιματιστικό, ο ανεμιστήρας οροφής δεν μειώνει την πραγματική θερμοκρασία του χώρου. Δημιουργεί, όμως, συνεχή κυκλοφορία αέρα, η οποία βοηθά την εξάτμιση του ιδρώτα από το δέρμα.

Το αποτέλεσμα είναι μια αισθητή αίσθηση δροσιάς, η οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς που επικαλείται το iefimerida, μπορεί να αντιστοιχεί σε μείωση της αντιλαμβανόμενης θερμοκρασίας κατά περίπου 3 έως 4 βαθμούς Κελσίου.

Γι' αυτό και ο ανεμιστήρας οροφής μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος σε υπνοδωμάτια, σαλόνια, τραπεζαρίες και γενικότερα χώρους όπου ζητούμενο είναι η θερμική άνεση και όχι η υπερβολική ψύξη.

Η μεγάλη διαφορά στην κατανάλωση ρεύματος

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των σύγχρονων ανεμιστήρων οροφής είναι η πολύ χαμηλότερη ενεργειακή τους κατανάλωση σε σχέση με ένα κλιματιστικό.

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Τα μοντέλα που διαθέτουν κινητήρα DC μπορούν να καταναλώνουν περίπου 35 Watt, ενώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάζονται στο δημοσίευμα, η κατανάλωσή τους μπορεί να είναι έως και 47% χαμηλότερη από εκείνη ενός κλιματιστικού, όταν συγκρίνεται αντίστοιχη αίσθηση άνεσης.

Μάλιστα, ακόμη και όταν λειτουργούν στη μέγιστη ταχύτητα, ορισμένοι σύγχρονοι ανεμιστήρες μπορούν να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από μια κοινή λάμπα των 100 Watt.

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο σημαντική κατά τις νυχτερινές ώρες ή σε περιοχές όπου οι θερμοκρασίες, αν και υψηλές, δεν φτάνουν σε ακραία επίπεδα.

Το «μυστικό» βρίσκεται στον συνδυασμό με το κλιματιστικό

Οι ειδικοί δεν αντιμετωπίζουν τον ανεμιστήρα οροφής ως απόλυτο αντικαταστάτη του κλιματιστικού. Αντίθετα, η μεγαλύτερη χρησιμότητά του μπορεί να βρίσκεται ακριβώς στον συνδυασμό των δύο συσκευών.

Η κυκλοφορία του αέρα από τον ανεμιστήρα επιτρέπει στο κλιματιστικό να λειτουργεί σε υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας. Για παράδειγμα, αντί για πολύ χαμηλή θερμοκρασία, μπορεί να ρυθμιστεί στους 27°C, ενώ ο ανεμιστήρας αναλαμβάνει να διατηρεί την αίσθηση δροσιάς.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μειώνεται παράλληλα η συνεχής καταπόνηση του κλιματιστικού.

Η λογική είναι απλή: το κλιματιστικό ψύχει τον χώρο και ο ανεμιστήρας κάνει τη δροσιά να «μοιράζεται» καλύτερα και να γίνεται πιο έντονα αισθητή από το σώμα.

Πιο ήπια αίσθηση και καλύτερος ύπνος

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του ανεμιστήρα οροφής είναι ο τρόπος με τον οποίο κατανέμει τον αέρα.

Σε αντίθεση με το κλιματιστικό, το οποίο μπορεί να δημιουργεί έντονο και ψυχρό ρεύμα σε συγκεκριμένο σημείο, ο ανεμιστήρας οροφής προσφέρει πιο ήπια και ομοιόμορφη κυκλοφορία του αέρα.

Παράλληλα, δεν ξηραίνει την ατμόσφαιρα με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να συμβεί όταν ένα κλιματιστικό λειτουργεί για πολλές ώρες.

Τα σύγχρονα μοντέλα με κινητήρες DC είναι επίσης ιδιαίτερα αθόρυβα. Τα επίπεδα θορύβου τους αναφέρονται περίπου μεταξύ 20 και 40 ντεσιμπέλ, γεγονός που τα καθιστά κατάλληλα και για υπνοδωμάτια.

Η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών ταχυτήτων επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζει την ένταση της ροής του αέρα, κάτι που μπορεί να συμβάλει σε πιο άνετο ύπνο τις ζεστές νύχτες.

Από πρακτική συσκευή έγινε και στοιχείο διακόσμησης

Οι ανεμιστήρες οροφής έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πλέον δεν αποτελούν μόνο μία λειτουργική λύση για τη ζέστη.

Στην αγορά υπάρχουν μοντέλα με ξύλινα πτερύγια, μινιμαλιστικό σχεδιασμό, ενσωματωμένο φωτισμό και διαφορετικές αποχρώσεις, ώστε να μπορούν να ενταχθούν τόσο σε σύγχρονους όσο και σε πιο κλασικούς χώρους.

Έτσι, η επιλογή τους δεν αφορά πλέον μόνο την απόδοση, αλλά και την αισθητική του σπιτιού.

Τι να προσέξετε πριν αγοράσετε

Η εμφάνιση δεν θα πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο επιλογής ενός ανεμιστήρα οροφής.

Οι ειδικοί συνιστούν να εξετάζονται:

Οι διαστάσεις του δωματίου

Το ύψος της οροφής

Η ισχύς και η διάμετρος του ανεμιστήρα

Ο αριθμός των διαθέσιμων ταχυτήτων

Η ύπαρξη κινητήρα DC

Η δυνατότητα λειτουργίας χειμώνα-καλοκαίρι

Η τελευταία λειτουργία μπορεί να βοηθήσει και κατά τους ψυχρότερους μήνες, καθώς επιτρέπει διαφορετική φορά περιστροφής και καλύτερη κατανομή της θερμότητας μέσα στον χώρο.

Πότε δεν αρκεί ο ανεμιστήρας

Παρά τα πλεονεκτήματά του, ο ανεμιστήρας οροφής δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως το κλιματιστικό σε συνθήκες ακραίου καύσωνα.

Όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι ήδη πολύ υψηλή, ο στόχος δεν είναι μόνο η δημιουργία αίσθησης δροσιάς αλλά και η πραγματική απομάκρυνση της θερμότητας. Εκεί το κλιματιστικό παραμένει απαραίτητο.

Η πιο αποδοτική προσέγγιση, επομένως, φαίνεται να είναι η σωστή αξιοποίηση και των δύο συσκευών: κλιματιστικό σε λογική θερμοκρασία και ανεμιστήρας για την καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και την ενίσχυση της αίσθησης δροσιάς.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη άνεση, χαμηλότερη κατανάλωση και μικρότερη καταπόνηση του κλιματιστικού, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες η χρήση του γίνεται σχεδόν συνεχής.