Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με τους φορολογούμενους να υποβάλλουν σταδιακά τις αιτήσεις τους ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Η πλατφόρμα άνοιξε στις 5 Αυγούστου και η διαδικασία πραγματοποιείται τμηματικά, προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή των αιτήσεων. Σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι πολίτες των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 7 ή 8.

Η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες και, μετά την ολοκλήρωση της τμηματικής υποβολής, οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται σύμφωνα με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.

Ποια ΑΦΜ κάνουν αίτηση κάθε ημέρα

Το πρόγραμμα έχει οργανωθεί με συγκεκριμένη σειρά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

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5 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Έτσι, σήμερα είναι η σειρά των φορολογουμένων με τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 7 ή 8, ενώ αύριο, Κυριακή 9 Αυγούστου, ολοκληρώνεται ο κύκλος της σταδιακής υποβολής με τα ΑΦΜ που τελειώνουν σε 9 και 0.

Πόσα χρήματα προβλέπει το πρόγραμμα

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» προβλέπει οικονομική ενίσχυση μέσω ψηφιακής κάρτας, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί.

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται μεταξύ άλλων με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, την οικογενειακή κατάσταση και ειδικές κατηγορίες δικαιούχων.

Για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων προβλέπονται αυξημένα ποσά, μεταξύ άλλων για τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία.

Πώς λειτουργεί το voucher

Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται ως μετρητά στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, αλλά παρέχεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία χρησιμοποιείται για την κάλυψη δαπανών διαμονής σε επιλέξιμες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και καταλύματα, καθώς και άλλες επιλέξιμες κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή στις προβλεπόμενες χρονικές περιόδους του προγράμματος, με διαφορετικά ποσά ενίσχυσης ανάλογα με την περίοδο επιλογής.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει την πλήρωση συγκεκριμένων εισοδηματικών και λοιπών κριτηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία τους και να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, ενώ τα δεδομένα που απαιτούνται για την αξιολόγηση αντλούνται, όπου προβλέπεται, από τα διαθέσιμα κρατικά πληροφοριακά συστήματα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής υπουργικής απόφασης, με ειδικές πρόνοιες για οικογένειες με παιδιά, τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία.

Τι πρέπει να προσέξουν όσοι κάνουν αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που εμφανίζονται στην αίτηση πριν από την οριστική υποβολή.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης, τα φορολογικά δεδομένα και η οικογενειακή κατάσταση, καθώς από αυτά μπορεί να εξαρτάται τόσο η επιλεξιμότητα όσο και το ύψος της επιδότησης.

Παράλληλα, είναι σημαντικό οι δικαιούχοι να γνωρίζουν ότι η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε επιλέξιμες επιχειρήσεις και για τις δαπάνες που προβλέπει το πρόγραμμα.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να μεταβούν σε κάποια υπηρεσία με φυσική παρουσία.

Η σταδιακή ενεργοποίηση ανά ΑΦΜ αφορά την αρχική φάση της διαδικασίας και έχει ως στόχο να κατανείμει την επισκεψιμότητα στην πλατφόρμα.

Για σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου, το ενδιαφέρον στρέφεται στους φορολογούμενους με ΑΦΜ που τελειώνει σε 7 ή 8, ενώ την Κυριακή ολοκληρώνεται η σειρά με τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» έρχεται να προσφέρει οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που θέλουν να πραγματοποιήσουν διακοπές, με την επιδότηση να διαμορφώνεται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και τους όρους του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να μην αφήσουν την αίτηση για την τελευταία στιγμή και να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία πριν από την οριστική υποβολή.

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