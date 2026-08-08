Ο οργανισμός επιβεβαιώνει ότι έγινε πληρωμή, αλλά απορρίπτει τις αιτιάσεις περί παρατυπίας.

Νέα σοβαρή καταγγελία έρχεται να προκαλέσει αναταράξεις γύρω από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς δημοσίευμα του Telegraph φέρνει στο προσκήνιο μια υπόθεση που αφορά την περίοδο κατά την οποία βρισκόταν στην ηγετική ομάδα της UEFA.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια γυναίκα που φέρεται να διατηρούσε προσωπική σχέση με τον Ινφαντίνο, όταν εκείνος ήταν γενικός γραμματέας της UEFA, έλαβε από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξαψήφιο ποσό κατά την αποχώρησή της, ενώ φέρεται να υπήρξε και οικονομική κάλυψη για σπουδές MBA.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέα πίεση στον ισχυρό άνδρα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, την ώρα που ο ίδιος και η FIFA αρνούνται κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη συμπεριφορά.

Η καταγγελία αφορά τα χρόνια του στην UEFA

Ο Ινφαντίνο εργάστηκε στην UEFA από το 2000 και ανέλαβε τη θέση του γενικού γραμματέα το 2009, πριν μεταπηδήσει στην προεδρία της FIFA το 2016.

Η υπόθεση που έρχεται τώρα στο φως αφορά την περίοδο της παρουσίας του στην UEFA.

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Όπως αναφέρει το Telegraph, μια γυναίκα που φέρεται να ήταν υφιστάμενη του Ινφαντίνο φέρεται να είχε προσωπική σχέση μαζί του. Κατά την ίδια εκδοχή, η γυναίκα προήχθη σε διοικητική θέση και είδε σημαντική αύξηση στις αποδοχές της.

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για αύξηση της τάξης του 30%, με τον μισθό της να φέρεται να έφτασε περίπου τις 160.000 ελβετικές φράγκες.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, ωστόσο, αποτελούν μέρος των καταγγελιών που έχουν δημοσιευθεί και δεν συνιστούν διαπιστωμένα γεγονότα.

Το εξαψήφιο ποσό και το MBA

Το στοιχείο που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση είναι η πληρωμή που φέρεται να έγινε κατά την αποχώρηση της γυναίκας από την UEFA.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, η γυναίκα έλαβε εξαψήφιο ποσό ως πακέτο αποχώρησης, ενώ φέρεται να υπήρξε και οικονομική στήριξη για την παρακολούθηση προγράμματος MBA μετά την αποχώρησή της από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Η UEFA, πάντως, έχει επιβεβαιώσει ότι πράγματι πραγματοποιήθηκε πληρωμή κατά την αποχώρηση της συγκεκριμένης εργαζομένης, υποστηρίζοντας ότι αυτή έγινε σύμφωνα με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς για αποχωρούντες υπαλλήλους.

Η ύπαρξη της πληρωμής, επομένως, δεν αμφισβητείται από την UEFA. Αυτό που αμφισβητείται είναι η ερμηνεία της και οποιαδήποτε σύνδεσή της με παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά.

Η UEFA λέει ότι οι κανονισμοί έχουν αλλάξει

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία έχει επίσης επισημάνει ότι οι κανονισμοί της για το προσωπικό έγιναν αυστηρότεροι από το 2016 και μετά, ώστε να ανταποκρίνονται, όπως υποστηρίζει, στα πρότυπα ενός σύγχρονου οργανισμού υψηλού προφίλ.

Η χρονική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Ινφαντίνο αποχώρησε από την UEFA για να αναλάβει την προεδρία της FIFA το 2016.

Η υπόθεση, επομένως, αφορά μια προηγούμενη περίοδο της καριέρας του και όχι τη σημερινή λειτουργία της FIFA.

Ινφαντίνο: «Κατηγορηματικά αναληθείς»

Από την πλευρά του, ο Τζιάνι Ινφαντίνο αρνείται πλήρως τις καταγγελίες.

Εκπρόσωπος της FIFA δήλωσε ότι ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας «αρνείται κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αναληθείς.

Παράλληλα, η FIFA υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε υπόνοια περί ανάρμοστης συμπεριφοράς ή παραβίασης κανονισμών είναι δυσφημιστική.

Με άλλα λόγια, η πλευρά Ινφαντίνο δεν αμφισβητεί απλώς επιμέρους λεπτομέρειες της υπόθεσης, αλλά απορρίπτει συνολικά την εικόνα που δημιουργούν οι καταγγελίες.

{https://x.com/SkySportsNews/status/2085848216164036635}

Υπήρξε εσωτερική πίεση στην UEFA;

Σύμφωνα με τις αναφορές γύρω από την υπόθεση, το ζήτημα είχε προκαλέσει εσωτερικές αντιδράσεις στην UEFA την εποχή εκείνη.

Ο τότε πρόεδρος της UEFA, Μισέλ Πλατινί, φέρεται να είχε ενημερωθεί για την υπόθεση και να είχε έρθει αντιμέτωπος με το ζήτημα που αφορούσε τη σχέση του Ινφαντίνο με την εργαζόμενη.

Η γυναίκα φέρεται στη συνέχεια να αποχώρησε από την UEFA.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν μέρος των δημοσιευμένων καταγγελιών και δεν έχουν παρουσιαστεί ως τελεσίδικη δικαστική διαπίστωση.

Η FIFA μιλά για «δυσφημιστικούς» ισχυρισμούς

Η FIFA επιχειρεί να κλείσει την υπόθεση από τη δική της πλευρά, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά και ότι οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται σήμερα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η θέση της είναι ότι η πληρωμή κατά την αποχώρηση εργαζομένης δεν αποδεικνύει από μόνη της οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και ότι οι ισχυρισμοί περί προσωπικής σχέσης και κατάχρησης εξουσίας είναι αβάσιμοι.