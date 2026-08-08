Η δέσμευση του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύτηκε πως «δεν θα μπει καμία ανεμογεννήτρια στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές» μετά τη φωτιά που έπληξε αρκετές περιοχές της Δυτικής Αττικής.

«Με αφορμή τις διάφορες συζητήσεις, πρωτοβουλίες και ανησυχίες που εύλογα ή μη διατυπώνονται δημόσια στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών στην Δυτική Αττική, θα ήθελα δημόσια να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα.

Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο, ώστε σε συνεργασία με την Πολιτεία να εξασφαλίσει πως όλα τα έργα αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές από την μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, θα εκτελεστούν εντός των εξαγγελθέντων χρονοδιαγραμμάτων.

Παράλληλα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε όλα τα αναγκαία έργα πρόληψης (φράγματα ανάσχεσης) που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό μας και των οποίων την υλοποίηση έχουμε διεκδικήσει κατά το προηγούμενο διάστημα. Είναι σημαντικό ότι όλοι οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι από το Κεντρικό Κράτος με χθεσινή απόφαση του Πρασίνου Ταμείου ήδη μας διατέθησαν.

Όμως κανένα έργο και καμία παρέμβαση δεν αρκεί, αν δεν διασφαλίσουμε πρώτα από όλα τις κατάλληλες συνθήκες, για τη φυσική αναγέννηση των περιοχών που επλήγησαν» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

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«Αποτελεί λοιπόν αδιαπραγμάτευτη αρχή μας και ας είναι ξεκάθαρο ότι με την επούλωση του φυσικού μας πλούτου, με το μέλλον του τόπου και των παιδιών μας, εμείς «παιχνίδια» δεν παίζουμε και δεν πρόκειται να ανεχτούμε. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και κατηγορηματικός προς κάθε κατεύθυνση:

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1556160625975687&id=100047452925146&mibextid=wwXIfr&rdid=bdRGtb9whPHElEtR#}

Όσο βρίσκομαι στο τιμόνι της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα θωρακίσουμε στην πράξη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, κάθε σπιθαμή φυσικής αναγέννησης των τόπων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Κάθε σπιθαμή, αδιαπραγμάτευτα!

Τονίζω ξεκάθαρα πως καμία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τοποθέτηση ανεμογεννητριών και βιομηχανικών ΑΠΕ δεν πρόκειται να εγκριθεί στην Αττική σε προστατευόμενες, αναδασωτέες ή πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές.

Ιδιαίτερα για τη Δυτική Αττική, έναν τόπο που έχει υποστεί τις βαριές συνέπειες των πυρκαγιών, η στάση μας είναι μία: ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ. Τα δάση και τα βουνά που επλήγησαν για μας δεν είναι «άδειος» χώρος στον χάρτη. Γι’ αυτό, δεν θα επιτρέψουμε καμία επιβαρυντική για το περιβάλλον δραστηριότητα. Είναι ένας τόπος που αγωνίζεται να αναγεννηθεί, ένας ανεκτίμητος πνεύμονας πρασίνου για ολόκληρη την Αττική.

Δεσμεύομαι ότι θα προστατεύσουμε κάθε πληγείσα αλλά και την ευρύτερη σε αυτήν περιοχή, ώστε να ολοκληρωθεί ανεμπόδιστα η φυσική αναδάσωση, χωρίς καμία βιομηχανική παρέμβαση, όπως ακριβώς επιτάσσει το Σύνταγμα. Η πράσινη μετάβαση για μας δεν είναι σύνθημα κενό περιεχομένου, αλλά προτεραιότητα που δεν επιτυγχάνεται ούτε με την καταστροφή των βουνών μας, ούτε με την παρεμπόδιση των οικοσυστημάτων που προσπαθούν να ανανήψουν. Με ολοκληρωμένο σχέδιο θωρακίζουμε την αναγέννηση της φύσης. Προστατεύουμε τη ζωή και την κληρονομιά των παιδιών μας. Σταθερά, υπεύθυνα, ξεκάθαρα, χωρίς αστερίσκους».