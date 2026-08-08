Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι αρχές δεν μπορούσαν αρχικά να επιβεβαιώσουν την κατάσταση των δύο επιβαινόντων, καθώς οι συνθήκες στην περιοχή της συντριβής ήταν εξαιρετικά δύσκολες.

Συναγερμός σήμανε στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο συνετρίβη την ώρα που επιχειρούσε στην κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (7/8) κοντά στην περιοχή Ρίτσφιλντ, ενώ το ελικόπτερο συμμετείχε στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της Widemouth 2, μιας μεγάλης πυρκαγιάς που μαίνεται στην κεντρική Γιούτα. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο άνθρωποι.

Το σημείο βρίσκεται σε απόκρημνο και δύσβατο έδαφος, ενώ από την πτώση προκλήθηκε και νέα εστία φωτιάς, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την προσέγγιση των σωστικών συνεργείων.

{https://x.com/thenewarea51/status/2085850814824817113}

Το ελικόπτερο επιχειρούσε στο πύρινο μέτωπο

Το αεροσκάφος ήταν ένα Sikorsky S-64, βαρύ ελικόπτερο που χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης. Συμμετείχε μαζί με άλλα εναέρια μέσα στην προσπάθεια περιορισμού της Widemouth 2, η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, έπειτα από κεραυνό, και έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε τεράστια έκταση. Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και άλλα μέλη των συνεργείων συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ χρησιμοποιούνται και εναέρια μέσα για την αντιμετώπιση των φλογών.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και μεταβαλλόμενους ανέμους, έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιβάλλον για όσους επιχειρούν στο μέτωπο.