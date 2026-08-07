Μήπως ο φούρνος μικροκυμάτων ανήκει στο παρελθόν; Τι επιλέγουν πλέον οι ειδικοί στις ανακαινίσεις.

Σε ένα σύγχρονο σπίτι, από αυτά που μοίαζουν βγαλμένα από κάποιο περιοδικό διακόσμησης, μπορεί να δυσκολευτείτε να εντοπίσετε αμέσως τον φούρνο μικροκυμάτων. Ακόμη και σε πιο «καθημερινές» κουζίνες, όμως, με την αυξανόμενη δημοφιλία των air fryers και άλλων συσκευών πάγκου, ο φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να μην θεωρείται πλέον απαραίτητος.

Το the spruce απευθύνθηκε σε επαγγελματίες προκειμένου να μάθει αν οι φούρνοι μικροκυμάτων καταργούνται σταδιακά από τον σχεδιασμό της κουζίνας, και ορίστε τι απάντησαν.

Ήρθε πράγματι το τέλος για τους φούρνους μικροκυμάτων;

Σύμφωνα με τους διακοσμητές εσωτερικών χώρων, οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να εκτιμούν ιδιαίτερα τους φούρνους μικροκυμάτων - παρά την πληθώρα νέων, εξειδικευμένων συσκευών στην αγορά.

«Οι φούρνοι μικροκυμάτων παραμένουν πολύ χρήσιμοι», αναφέρει η Kelly Emerson, διακοσμήτρια στην Aidan Design. «Πολλοί τους χρησιμοποιούν πλέον λιγότερο, αλλά είναι η πιο βολική συσκευή για να ζεσταίνεις φαγητό ή καφέ».

Στα νοικοκυριά με παιδιά, οι φούρνοι μικροκυμάτων είναι εξίσου δημοφιλείς. «Διευκολύνουν τους γονείς να ζεστάνουν γρήγορα κατεψυγμένα σνακ χωρίς να σπαταλούν χρόνο στην προετοιμασία».

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Ο Carlos Nyce, διακοσμητής στην TriVistaUSA Design + Build, συμπληρώνει ότι οι φούρνοι μικροκυμάτων εκτελούν ορισμένες εργασίες καλύτερα από άλλες συσκευές, όπως «το ξαναζέσταμα του φαγητού, το ζέσταμα ροφημάτων, το λιώσιμο υλικών και την προετοιμασία γρήγορων γευμάτων».

Η νέα θέση των μικροκυμάτων

Αυτό που αλλάζει, ωστόσο, είναι η θέση τους στην κουζίνα. (Πιθανότατα δεν θα δείτε πλέον φούρνο μικροκυμάτων πάνω από την κουζίνα σε μια καινούρια κατοικία).

«Τους βάζουμε σχεδόν σε κάθε κουζίνα, αλλά δεν τους τοποθετούμε πλέον σε εμφανή σημεία», λέει η Shannon Kadwell, διευθύντρια σχεδιασμού κουζίνας και μπάνιου στην Anthony Wilder Design/Build. «Έτσι, η κουζίνα διατηρεί μια καθαρή και κομψή εικόνα, προσφέροντας παράλληλα την ευκολία που χρειάζεστε».

Σήμερα, η τάση επιβάλλει τα μικροκύματα να παραμένουν «κρυμμένα» ή ενσωματωμένα στα ντουλάπια. Η Emerson αναφέρει ότι ορισμένοι πελάτες της επιλέγουν φούρνους μικροκυμάτων κάτω από τον πάγκο ή ειδικά συρτάρια μικροκυμάτων. Μια τέτοια επιλογή αποτρέπει την κατάληψη πολυπόθητου χώρου στον πάγκο και προσφέρει μια πιο μοντέρνα εμφάνιση.