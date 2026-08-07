Γιατί η μία άσκηση συμπληρώνει την άλλη όσο μεγαλώνουμε.

Το περπάτημα και τα squats αποτελούν δύο διαφορετικές μορφές άσκησης που, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας μετά την ηλικία των 60 ετών. Αν και συχνά γίνεται σύγκριση ανάμεσα σε αυτά τα δύο – π.χ. αν δέκα squats μπορούν να αντικαταστήσουν έναν περίπατο - η πραγματικότητα είναι ότι δεν πρόκειται για ανταγωνιστικές ασκήσεις, αλλά για συμπληρωματικές.

Μία ώρα περπάτημα μπορεί να αυξήσει σημαντικά τους καρδιακούς παλμούς και να προκαλέσει κόπωση, ενώ λίγα σωστά εκτελεσμένα καθίσματα μπορεί να κάνουν τα πόδια να τρέμουν. Αυτό συμβαίνει επειδή οι δύο ασκήσεις ζητούν από το σώμα να ανταποκριθεί σε διαφορετικές απαιτήσεις. Το περπάτημα ενεργοποιεί κυρίως το καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα, ενώ τα καθίσματα απαιτούν μυϊκή δύναμη για τη στήριξη και τη μετακίνηση του ίδιου του σωματικού βάρους.

«Το περπάτημα και τα καθίσματα δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους, συμπληρώνονται», αναφέρει ο Σέρχιο Λόπεθ Λόπεθ, φυσιοθεραπευτής, προπονητής, διδάκτωρ Φυσικής Δραστηριότητας και Υγείας και διευθυντής παροχής υπηρεσιών υγείας στο Elena Valiente Salud.

Γιατί ο συνδυασμός των δύο ασκήσεων είναι σημαντικός μετά τα 60

Όταν κάποιος περνά την ηλικία των 60 ετών, η διατήρηση της μυϊκής δύναμης και της λειτουργικότητας γίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Το περπάτημα βοηθά στη βελτίωση της αντοχής, της κυκλοφορίας του αίματος και της καθημερινής κινητικότητας. Είναι μια απλή δραστηριότητα που μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινότητα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσικής κατάστασης.

Τα squats, από την άλλη πλευρά, στοχεύουν περισσότερο στη δύναμη των ποδιών και τη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Και τα δύο είναι απαραίτητα για απλές καθημερινές κινήσεις, όπως το να σηκωθεί κάποιος από μια καρέκλα, να ανέβει σκάλες ή να μεταφέρει αντικείμενα.

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Ο προπονητής εξηγεί τη διαφορά: «Το περπάτημα είναι σαν να γυμνάζεις τον κινητήρα του σώματος. Τα καθίσματα γυμνάζουν το σασί». Με άλλα λόγια, η μία άσκηση ενισχύει την αντοχή, ενώ η άλλη προστατεύει τη δύναμη και τη σταθερότητα του σώματος.

«Θα ήταν λάθος να πούμε ότι 20 καθίσματα ισοδυναμούν με 20 λεπτά περπάτημα, επειδή και οι δύο ασκήσεις προκαλούν διαφορετικές προσαρμογές στον οργανισμό», σημειώνει ο Σέρχιο Λόπεθ Λόπεθ.

Για όσους θέλουν να αξιολογήσουν τη δύναμή τους, οι ειδικοί χρησιμοποιούν συχνά το τεστ των 30 δευτερολέπτων με την καρέκλα. Η δοκιμασία απαιτεί από το άτομο να σηκώνεται και να κάθεται από μια καρέκλα για 30 δευτερόλεπτα χωρίς να χρησιμοποιεί τα χέρια του. Ο στόχος δεν είναι μόνο ο αριθμός των επαναλήψεων, αλλά η παρακολούθηση της βελτίωσης με την πάροδο του χρόνου.

Για αρχή, ο ειδικός προτείνει μια απλή μέθοδο: πέντε έως δέκα squats, ένα λεπτό ξεκούρασης και επανάληψη του σετ άλλες δύο ή τρεις φορές. Η άσκηση αυτή μπορεί να γίνεται δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα.

Το σημαντικότερο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η συνέπεια. Η σταδιακή ενδυνάμωση και η τακτική κίνηση βοηθούν το σώμα να παραμένει δυνατό και λειτουργικό όσο περνούν τα χρόνια.

Με πληροφορίες από telva.com