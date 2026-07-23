Η τάση επιστρέφει στα βασικά, με μια μορφή άσκησης που μπορεί να κάνει σχεδόν ο καθένας: το λεμφικό περπάτημα (lymphatic walking).

Αν είμαστε ειλικρινείς, ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς τάσεις στη γυμναστική είναι υπερβολικά περίπλοκες. Κάποιες απαιτούν εξαντλητικές ασκήσεις υψηλής έντασης σε αίθουσες με θερμοκρασία που ξεπερνά τους 38°C, ενώ άλλες βασίζονται σε πολύπλοκα μηχανήματα που χρειάζονται αρκετά μαθήματα μέχρι να μάθει κανείς να τα χρησιμοποιεί σωστά. Αυτό το καλοκαίρι, όμως, η τάση επιστρέφει στα βασικά, με μια μορφή άσκησης που μπορεί να κάνει σχεδόν ο καθένας: το λεμφικό περπάτημα (lymphatic walking).

Η ενίσχυση της λειτουργίας του λεμφικού συστήματος μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη, όπως η μείωση της κατακράτησης υγρών και η βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Όταν αυτή η προσέγγιση συνδυάζεται με την καθημερινή βόλτα, δημιουργεί μια απλή πρακτική ευεξίας για όσους δεν επιθυμούν έντονες ή απαιτητικές προπονήσεις.

«Ο κόσμος απομακρύνεται από την ιδέα ότι η ευεξία πρέπει να είναι ακραία. Δεν χρειάζεται κάθε προπόνηση να σε εξαντλεί για να είναι αποτελεσματική», εξηγεί η θεραπεύτρια λεμφικού μασάζ και ιδρύτρια του Body Lab, Petra Gospic. «Οι άνθρωποι αναζητούν απλές και βιώσιμες συνήθειες που μπορούν πραγματικά να εντάξουν στην καθημερινότητά τους, και αυτή είναι μία από αυτές.»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Rebecca Faria, ιδρύτρια του Detox by Rebecca. «Από όλους τους τρόπους φροντίδας του λεμφικού συστήματος, το περπάτημα είναι ο πιο εύκολος. Δεν χρειάζεσαι σπα, συνδρομή ή ειδικό εξοπλισμό. Δεν χρειάζεται καν να αλλάξεις ρούχα. Απλώς βγαίνεις έξω, περπατάς και το σώμα σου αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.»

Τι είναι το λεμφικό περπάτημα;

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το λεμφικό περπάτημα είναι κάτι περισσότερο από μια απλή βόλτα. «Πρόκειται για κανονικό περπάτημα, αλλά με έμφαση στη βαθιά αναπνοή, τη σωστή στάση του σώματος και τη φυσική κίνηση, ώστε να ενισχύεται η υγιής κυκλοφορία της λέμφου», αναφέρει η Gospic.

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Όπως εξηγεί, το λεμφικό σύστημα βασίζεται στην κίνηση, στις μυϊκές συσπάσεις και στην αναπνοή για να μετακινεί το λεμφικό υγρό σε όλο το σώμα. Το περπάτημα υποστηρίζει φυσικά αυτή τη διαδικασία, ενώ το λεμφικό περπάτημα δίνει μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε.

Η Rebecca Faria χρησιμοποιεί μια απλή παρομοίωση: «Κάθε φορά που περπατάς, οι μύες πιέζουν απαλά τα λεμφικά αγγεία, όπως όταν πιέζεις ένα σωληνάριο οδοντόκρεμας. Με κάθε βήμα, το υγρό συνεχίζει να κυκλοφορεί. Το λεμφικό περπάτημα είναι απλώς το περπάτημα που προσφέρει στο σώμα τη βέλτιστη "πίεση". Στέκεσαι όρθιος, κουνάς φυσικά τα χέρια και αναπνέεις βαθιά. Ουσιαστικά, γίνεσαι η ίδια η αντλία του σώματός σου.»

Πώς γίνεται;

Στην πράξη, το λεμφικό περπάτημα είναι ιδιαίτερα απλό και είναι πολύ πιθανό να το κάνετε ήδη όταν βγαίνετε για έναν γρήγορο περίπατο.

Η Faria συμβουλεύει να στέκεστε όρθιοι, να αφήνετε τους ώμους χαλαρούς και να περπατάτε με έναν άνετο ρυθμό. Το σημαντικό είναι να αφήνετε τα χέρια να κινούνται ελεύθερα και να αποφεύγετε να κρατάτε συνεχώς το κινητό σας, καθώς η φυσική κίνηση των χεριών ενεργοποιεί την περιοχή των μασχαλών, όπου υπάρχουν πολλοί λεμφαδένες.

Η Gospic προσθέτει ότι βοηθούν επίσης η φυσική περιστροφή του κορμού, οι χαλαρές κινήσεις των χεριών και ακόμη και μερικοί κυκλικοί ώμοι κατά διαστήματα, ώστε το σώμα να κινείται πιο ομαλά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναπνοή. Οι ειδικοί προτείνουν αργές και βαθιές αναπνοές που φτάνουν μέχρι την κοιλιά. Σύμφωνα με τη Faria, κάθε βαθιά εισπνοή λειτουργεί σαν μια ήπια αντλία μέσα στο θώρακα, ενισχύοντας περαιτέρω τη ροή της λέμφου.

Μπορείτε επίσης να εντάξετε μικρές κινήσεις, όπως κυκλικές περιστροφές του κεφαλιού ή των καρπών και ελαφριές διατάσεις κατά τη διάρκεια της βόλτας. Δεν χρειάζεται να είναι όλα τέλεια. Το σημαντικότερο είναι η συνέπεια.

«Η συνέπεια είναι πολύ πιο σημαντική από την τελειότητα», τονίζει η Gospic. «Ακόμη και ένας περίπατος διάρκειας 20 έως 30 λεπτών μπορεί να προσφέρει οφέλη.»

Τα οφέλη

Το περπάτημα γενικά αποτελεί μία από τις πιο ευεργετικές μορφές άσκησης για την υγεία και τη μακροζωία.

Στην περίπτωση του λεμφικού περπατήματος, η Gospic αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται το σώμα τους πιο ανάλαφρο, λιγότερο "πιασμένο" και με μικρότερη κατακράτηση υγρών, ιδιαίτερα όταν έχουν περάσει πολλές ώρες καθιστοί, έχουν ταξιδέψει ή δεν κινούνται αρκετά μέσα στην ημέρα.

«Η βαθιά αναπνοή δημιουργεί μεταβολές στην πίεση μέσα στο σώμα που βοηθούν φυσικά τη μετακίνηση της λέμφου, ενώ οι μύες των ποδιών λειτουργούν σαν αντλίες σε κάθε βήμα», εξηγεί.

Η Faria συμπληρώνει ότι όταν ενεργοποιείται καλύτερα η λεμφική κυκλοφορία, μπορεί να ενισχυθεί η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, να βελτιωθεί η πέψη και να μειωθούν τα επίπεδα του στρες.

Υπάρχουν μειονεκτήματα;

Σύμφωνα με την Gospic, το λεμφικό περπάτημα έχει ελάχιστα μειονεκτήματα, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για έναν ήπιο περίπατο. Ωστόσο, άτομα με ενεργές λοιμώξεις, ανεξήγητο πρήξιμο, σοβαρές καρδιακές παθήσεις ή άλλα σημαντικά προβλήματα υγείας καλό είναι να συμβουλεύονται πρώτα τον γιατρό τους.

Παράλληλα, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν υπερβολικές προσδοκίες.

«Το λεμφικό περπάτημα δεν αποτελεί μέθοδο αποτοξίνωσης», διευκρινίζει η Gospic. «Το ήπαρ και οι νεφροί είναι τα όργανα που αναλαμβάνουν την αποτοξίνωση του οργανισμού. Εγώ το βλέπω ως έναν τρόπο υποστήριξης της φυσικής κυκλοφορίας των υγρών και της λέμφου, όχι ως μέσο "αποβολής τοξινών".»

Η Rebecca Faria συμφωνεί: «Μία μόνο βόλτα είναι υπέροχη, αλλά δεν αποτελεί μαγικό ραβδί. Η πραγματική διαφορά έρχεται όταν γίνεται συστηματικά και συνδυάζεται με έναν τρόπο ζωής που στηρίζει τον οργανισμό: επαρκή ενυδάτωση, συχνή κίνηση, καλό ύπνο και ισορροπημένη διατροφή. Δείτε το ως ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ της υγείας και όχι ως τη μοναδική λύση».

πηγή: vogue