Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Άνοιξαν οι αιτήσεις στην ΣΤΑΣΥ για προσλήψεις σε Μετρό, Ηλεκτρικό και τραμ μέσω νέας προκήρυξης.

Από σήμερα Τετάρτη (22/7) ανοίγουν οι αιτήσεις για νέες προσλήψεις σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ μέσω προκήρυξης της Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.). Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, η προκήρυξη αφορά συνολικά 14 θέσεις εργασίας: Υποστηρικτικού Προσωπικού, Ειδικότητας: Ελεγκτών Κομίστρου. Η διάρκεια της απασχόλησης του συγκεκριμένου προσωπικού είναι για πέντε (5) μήνες, μετά δε το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση, διατύπωση, αποζημίωση και δυνατότητα παράτασης.

Ειδικότερα, από σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, ανοίγει η πλατφόρμα της ΣΤΑΣΥ για την πρόσληψη 14 ελεγκτών κομίστρου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

2. Να προσκομίσουν ποινικό μητρώο.

3. Ηλεκτρονική υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος.

Β. Τυπικά Προσόντα

1. Οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Ι.Ε.Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή - Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή - Γενικού Λυκείου ή - Ενιαίου Λυκείου ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Τα ως άνω προσόντα ισχύουν με την προσκόμιση πιστοποιητικών, ως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Γ. Επιθυμητά προσόντα

Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Πελατοκεντρική Νοοτροπία

Ομαδικότητα

Ικανότητα Διαχείρισης και Επίλυσης Προβλημάτων

Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα

Κριτική Σκέψη

Συστατικές επιστολές

Σχετική προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων

και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

Δείτε την προκήρυξη