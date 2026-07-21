Σε ηλικία 67 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός συγγραφέας.

Το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου, έφυγε από τη ζωή ο γνωστός συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης σε ηλικία 67 ετών, ύστερα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια. Ο Σπύρος Μπιμπίλας, λίγες ώρες μετά απο την είδηση του θανάτου του, θέλησε να γράψει το δικό του «αντίο».

Η συγγραφική του πορεία ξεκίνησε το 1998 με το μυθιστόρημα «Ο έβδομος ελέφαντας», ενώ συνέχισε τη συγγραφή με έργα όπως τα «Μπαρ Φλωμπέρ», το «Αμερικάνικη Φούγκα» και άλλα.

Κατά την διάρκεια της καριέρας του, έδωσε το παρών και στο ελληνικό θέατρο με τη δημιουργία πολλών έργων, όπως «Λευκό δωμάτιο», «Γένεση» και «Τελευταία Μάρθα».

Το τελευταίο του μυθιστόρημα έφερε τον τίτλο «Το παιδί και ο Άγγελος» και εκδόθηκε το Μάρτιο του 2025 από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Αλέξη Σταμάτη, ήταν και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος έσπευσε να αφήσει το δικό του «αντίο» στον σπουδαίο συγγραφέα:

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«Αντίο Αλέξη! Φαίνεται ψέματα αλλά δυστυχώς είναι αληθινό… Σπουδαίος μας συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης δεν είναι πια εδώ.. Βραβευμένος, με πλούσιο έργο, ο σύζυγος της φίλης μας συναδέλφου Εύας Σιμάτου κι ο μονάκριβος γιος της αγαπημένης μας Μπέττυς Αρβανίτη.... Καλό ταξίδι Αλέξη μου.. Κουράγιο στην Μπέττυ και την Εύα..».

{https://www.instagram.com/p/DbDGLG-uyU5/?hl=el}