Το «αντίο» του Εθνικού Θεάτρου στον άνθρωπο που υπηρέτησε την τέχνη των γραμμάτων.

Σε ηλικία 67 ετών στην Κλινική Αθηνών, πέθανε ο σπουδαίος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, ύστερα από μάχη που έδινε με σπάνια ασθένεια του αίματος.

Ο Αλέξης Σταμάτης, υπηρέτησε με συνέπεια την τέχνη των γραμμάτων, καθώς σημείωσε μία πολυετή διαδρομή μέσα από την συγγραφή μυθιστορημάτων, διηγημάτων, ποιημάτων και θεατρικών έργων.

Η συγγραφική του πορεία ξεκίνησε το 1998 με το μυθιστόρημα «Ο έβδομος ελέφαντας» και στην συνέχεια ακολούθησαν νέες δημιουργίες που έφεραν την υπογραφή του.

Το τελευταίο του βιβλίο ήταν «Το παιδί και ο Άγγελος», ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το Νοέμβριο του 2026, αναμένεται να εκδοθεί το νέο του δημιούργημα που φέρει τον τίτλο «Ρίβα» και είχε προλάβει να το παραδώσει στην επιμελήτριά του.

Η ανάρτηση του Εθνικού Θεάτρου για την απώλεια του Αλέξη Σταμάτη

Λίγες ώρες μετά από την είδηση του θανάτου του, το Εθνικό Θέατρο, προχώρησε σε μία μακροσκελή ανάρτηση μέσω της οποίας τιμά τον σπουδαίο συγγραφέα.

Σε αυτή, αναφέρονται ορισμένα σημεία της πολυγραφότατης καριέρας του, κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στα όσα κατάφερε να δημιουργήσει:

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«’Μερικές φορές νιώθω ότι υπάρχει και μια άλλη δύναμη. Σαν κάτι, κάποιος, ας πούμε ένα πουλί, να είναι γαντζωμένο στον ώμο μου και να κρυφοκοιτάζει όσα γράφω.’

Το Εθνικό Θέατρο, με βαθιά οδύνη, αποχαιρετά τον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε πρόωρα και αναπάντεχα από τη ζωή χθες.

Άνθρωπος πολυγραφότατος, ευαίσθητος ποιητής, δοκιμιογράφος και θεατρικός συγγραφέας, επιχείρησε μέσα από την τέχνη του να αναδείξει την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας και τα αδιέξοδα της ανθρώπινης ύπαρξης, αναζητώντας το φως μέσα σε ένα ασταθές περιβάλλον. Με τον δημόσιο λόγο του υπήρξε, παράλληλα, ενεργός συνομιλητής της εποχής μας. Πρωτοεμφανίστηκε το 1992 ως ποιητής και στη συνέχεια στράφηκε στη συγγραφή μυθιστορημάτων, νουβελών, διηγημάτων και βιβλίων για παιδιά, αφήνοντας μια ισχυρή παρακαταθήκη στα ελληνικά γράμματα και τη σύγχρονη διανόηση.

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Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική και τον Κινηματογράφο στο Λονδίνο. Δημοσίευσε περισσότερα από 20 βιβλία, πολλά από τα οποία μεταφράστηκαν και εκδόθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σερβία, τις ΗΠΑ και την Τουρκία, μεταξύ άλλων χωρών. Η «Αμερικάνικη Φούγκα» τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Λογοτεχνίας του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Ιδρύματος Τεχνών και εκδόθηκε στις ΗΠΑ. Το πρώτο του παιδικό μυθιστόρημα, «Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος», απέσπασε το Α' Βραβείο του «Κύκλου του Παιδικού Βιβλίου». Για την ποιητική του συλλογή «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων» τιμήθηκε το 1994 από τον Δήμο Αθηναίων με το Α' Βραβείο Ποίησης «Νικηφόρος Βρεττάκος».

Ως θεατρικός συγγραφέας συνεργάστηκε με το Θέατρο Ροές, το Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, το Θέατρο Χώρα, το Θέατρο Τέχνης, το Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη κ.ά., ενώ έργα του παρουσιάστηκαν και στο εξωτερικό. Το 2019 ανέβηκε στη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου το έργο του «Μελίσσια» σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους και στους φίλους του. Ολόκληρη η οικογένεια του Εθνικού Θεάτρου είναι συντετριμμένη.