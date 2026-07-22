Αν το αποφασίσει ο Τραμπ, θα είναι η 8η χώρα εναντίον της οποίας διατάσσει επίθεση.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης στο Μάλι, με στόχο οργάνωση που συνδέεται με την αλ Κάιντα, γνωστή ως JNIM, είπαν στην Washington Post νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι, που έχουν γνώση αυτών των συζητήσεων.

Αν αποφασιστεί μια τέτοια κίνηση, το Μάλι θα είναι η όγδοη χώρα στην οποία διατάσσει χτυπήματα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Σε αυτή τη λίστα βρίσκονται ήδη: Υεμένη, Σομαλία, Συρία, Ιράν, Ιράκ, Νιγηρία και Βενεζουέλα.

Ωστόσο, υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα σε υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους για το αν η Ουάσινγκτον θα προχωρήσει σε επίθεση εναντίον της οργάνωσης. Ένθερμος υποστηρικτής της χρήσης βίας είναι ο διευθυντής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, Σεμπάστιαν Γκόρκα, αναφέρουν οι πηγές της εφημερίδας.

Προπύργιο της JNIM το Μάλι

Η «Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin», όπως είναι το πλήρες όνομα της οργάνωσης, έχει δημιουργήσει ένα προπύργιο στο Μάλι και εξαπολύει ολοένα περισσότερες επιθέσεις σε παράκτιες χώρες της δυτικής Αφρικής. Έχει εξελιχθεί στην πιο καλά οπλισμένη οργάνωση της περιοχής και από τις ισχυρότερες στον κόσμο.

Όταν η Washington Post ζήτησε σχόλιο του Λευκού Οίκου για αυτές τις πληροφορίες, κυβερνητικός αξιωματούχος δεν αποκάλυψε εάν ο Τραμπ σκοπεύει να προχωρήσει με στρατιωτικές επιθέσεις, αλλά δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παροτρύνουν κυβερνήσεις χωρών της βόρειας και δυτικής Αφρικής «να αγοράσουν αμερικανικό εξοπλισμό και υπηρεσίες για να υποστηρίξουν τις πολεμικές προσπάθειές τους εναντίον των τρομοκρατών».

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Η τρομοκρατία στο Σαχέλ- την περιοχή νότια της Σαχάρα- είναι πολυεθνικό πρόβλημα, σημείωσε ο αξιωματούχος. «Καλούμε τους περιφερειακούς εταίρους και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να υποστηρίξουν τη Συμμαχία των Κρατών του Σαχέλ, στον πόλεμό τους εναντίον της JNIM και του Ισλαμικού Κράτους», συμπλήρωσε.

«Αναποτελεσματικός εταίρος του Μάλι η Μόσχα»

Η Συμμαχία των Κρατών του Σαχέλ αποτελείται από το Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα, όλες χώρες της δυτικής Αφρικής, όπου τα τελευταία χρόνια στρατιωτικοί ηγέτες έχουν ανατρέψει δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις με πραξικοπήματα, έχουν κόψει τους δεσμούς με τη Δύση σε μεγάλο βαθμό και έχουν στραφεί στη Ρωσία για βοήθεια σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν έριξε την ευθύνη σε αυτές τις κυβερνήσεις, αλλά στους Ρώσους εταίρους τους, λέγοντας ότι η Μόσχα «έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικός εταίρος του Μάλι για την ασφάλεια» και πρόσθεσε: «Ελπίζουμε άλλες αφρικανικές χώρες να λάβουν υπόψη τους τις φριχτές επιδόσεις της Ρωσίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας».

Βία της χούντας και των μισθοφόρων - Οι κίνδυνοι μιας εμπλοκής των ΗΠΑ

Τα τελευταία χρόνια το Μάλι μαστίζεται από τη βία των ισλαμιστικών οργανώσεων, της χούντας και των Ρώσων μισθοφόρων που προσέλαβε για να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση. Οι οργανώσεις, ιδιαίτερα η JNIM έχουν γίνει ολοένα πιο ισχυρές, μετατρέποντας το Μάλι και τις γειτονικές χώρες σε παγκόσμιο κέντρο τρομοκρατίας.

Για να καταπολεμήσει τη βία, η χούντα του Μάλι προσέλαβε Ρώσους μισθοφόρους, αρχικά της Wagner Group και τώρα της Africa Corps, που συνδέεται στενότερα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Οι Ρώσοι έχουν κατηγορηθεί για σειρά θηριωδιών.

«Είναι εξαιρετικά προβληματικό ότι μια κυβέρνηση όπως η αμερικανική, ή όποιος Δυτικός εταίρος, θα παρέχει υποστήριξη σε αυτά τα καθεστώτα, η νομιμότητα των οποίων παραμένει αμφισβητούμενη και που είναι απίστευτα εύθραυστα και καταπιεστικά», υπογράμμισε ο Χένι Νσαΐμπια, αναλυτής του «Armed Conflict Location & Event Data», αναφερόμενος στο Μάλι, την Μπουρκίνα Φάσο και τον Νίγηρα.

Από την άλλη, η Κορίν Ντάφκα, ειδική σε ζητήματα για το Σαχέλ, προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος τυχόν αμερικανικές επιθέσεις να κάνουν τη JNIM να βάλει στο στόχαστρο τις ΗΠΑ ή Αμερικανούς στην περιοχή- κάτι που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα- ή να σπρώξει την οργάνωση πιο κοντά στην αλ Κάιντα, από την οποία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία τα τελευταία χρόνια.

«Εάν οι ΗΠΑ βοηθήσουν τις αρχές του Μάλι να σκοτώσουν την ηγεσία της JNIM, αυτό θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ. Και θα μπορούσαν να χαραμίσουν μια ευκαιρία να αποριζοσπαστικοποιήσουν και να θέσουν εκτός δράσης μία από τις πιο εξελιγμένες τζιχαντιστικές οργανώσεις στον κόσμο», κατέληξε.