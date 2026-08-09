Διεθνή
Δανία: Ένοπλο επεισόδιο με αρκετούς τραυματίες - Φόβοι για ξεκαθάρισμα λογαριασμών
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κατοικημένη περιοχή.
Ιράν: Ο πρώην αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης αναλαμβάνει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας
Ο Ρεζαΐ αντικαθιστά τον Μοχαμάντ Μπαγέρ Ζολγάντρ στην ηγεσία του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.
Υεμένη: Τουλάχιστον 11 νεκροί στις επιθέσεις των Χούθι
Ο πόλεμος μετρά εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και έχει βυθίσει τη χώρα, τη φτωχότερη της Αραβικής Χερσονήσου, σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.
Τραμπ στο Axios: Κρατάμε χαμηλά τους τόνους με το Ιράν, αλλά παρακολουθούμε την κατάσταση
Μόλις πριν από μία εβδομάδα, ο Τραμπ εξέφρασε την τελευταία από μια σειρά απειλών του να χτυπήσει σκληρά το Ιράν, για να κάνει στη συνέχεια πίσω.
Ρωμαϊκό ναυάγιο 2.000 ετών «κρυβόταν» στα νερά της Σικελίας - Εκατοντάδες αμφορείς στον βυθό (Βίντεο)
Ρωμαϊκό ναυάγιο, το οποίο χρονολογείται πιθανότατα μεταξύ του 2ου και του 1ου αιώνα π.Χ., εντοπίστηκε περίπου τρία μίλια από τις ακτές της Μαζάρα ντελ Βάλλο, σε βάθος 46 μέτρων.
Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Το νέο βίντεο που επιχειρεί να διαψεύσει τις φήμες ότι είναι νεκρός ή βαριά τραυματισμένος
Ο Χαμενεΐ, ο οποίος διορίστηκε στη θέση του ανώτατου ηγέτη τον Μάρτιο, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε.
Ζελένσκι: Πάνω από 50.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες θα αναπτυχθούν στη Ρωσία
Ο ίδιος δεν δημοσιοποίησε τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε αυτή την πληροφορία.
Το Ισραήλ απορρίπτει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: «Δεν φεύγουμε μέχρι να αποσυρθεί η Χαμάς»
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός ως προς τη βασική προϋπόθεση που θέτει η κυβέρνησή του.
Ιράν: Προανήγγειλαν βίντεο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «στο μέλλον»
Δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση από τον διορισμό του και μετά.
1.500 ζευγάρια παντρεύτηκαν μαζί στη Νιγηρία: Η προίκα που έλαβαν οι νύφες (βίντεο)
Στόχος η στήριξη ζευγαριών που δυσκολεύονταν να καλύψουν τα έξοδα ενός γάμου.
Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν λιμάνι στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας
Αναφέρθηκαν τουλάχιστον έξι εκρήξεις, χωρίς να είναι άμεσα γνωστό εάν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες ή σοβαρές ζημιές στις λιμενικές εγκαταστάσεις.
Ουκρανία: Υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων δύο ακόμα χωριά - 5 νεκροί σε νέα πλήγματα
Ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε άλλο ένα «απολύτως βάναυσο» πλήγμα που είχε στόχο μια ενεργειακή υποδομή.
Ισπανία: Έλεγχοι σε περίπου 200 ταξιδιώτες από Ιταλία
Η Ισπανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου.
Συναγερμός στην Κίνα για τον τυφώνα Dolphin: Προετοιμάζονται για πλημμύρες και κατολισθήσεις (βίντεο)
Ο τυφώνας Dolphin έπληξε ήδη την περιφέρεια της νότιας Οκινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας έξι ανθρώπους κι αφήνοντας χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος περισσότερα από 50.000 κτίρια.
Φρουροί της Επανάστασης για Ορμούζ: «Κλειστό μέχρι οι ΗΠΑ να δεχτούν τους όρους»
Το Ιράν, όπως τονίζουν, διατηρεί τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει στα Στενά του Ορμούζ.
Χονγκ Κονγκ: Κατέγραψε ρεκόρ ζέστης με 36,9 βαθμούς Κελσίου
Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο Χονγκ Κονγκ.
Ταινίες στις ρόδες βαλιτσών: Σε τι χρησιμεύει και γιατί όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες τη συνιστούν
Δεν πρέπει να καλύπτονται οι άξονες, τα πλαϊνά ή ο μηχανισμός περιστροφής.
Το 2011, η Νέα Υόρκη έβαψε τις μαύρες στέγες της λευκές - Τα στοιχεία έδειξαν ότι η μέση μέγιστη καλοκαιρινή θερμοκρασία στην επιφάνεια ήταν χαμηλότερη
Γιατί οι λευκές ταράτσες παραμένουν πιο δροσερές.
Αεροπορική εταιρεία αναγκάστηκε να ακυρώσει πτήση επειδή παιδί που στεκόταν στο κάθισμα αρνήθηκε να δέσει τη ζώνη ασφαλείας του
Η Porter Airlines ζήτησε συγγνώμη από τους υπόλοιπους επιβάτες για την αναστάτωση.
Στα άκρα Ιράν και ΗΠΑ για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης και ο φόβος νέας κλιμάκωσης
Η Τεχεράνη απαιτεί από την Ουάσιγκτον να βάλει οριστικό τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του.
Guardian: Το Ιράν βάζει δύσκολους όρους για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη.
«Παράθυρο» Ιράν για συμφωνία με τις ΗΠΑ;
Ο Ιρανός πρόεδρος θεωρεί πλέον ότι οι συνθήκες δημιουργούν ένα «παράθυρο» για πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον.
Υεμένη: Γιατί αντιμετωπίζει σήμερα «μεγαλύτερο κίνδυνο για μεγάλη σύγκρουση»
Η χώρα βυθίστηκε σε σύγκρουση μετά την κατάληψη της Σαναά κι άλλων τμημάτων της βόρειας Υεμένης από τους αντάρτες Χούθι στα τέλη του 2014.
«Διάβαζε 12 ώρες την ημέρα»: Οι τραγικές ιστορίες πίσω από το κίνημα της κατσαρίδας στην Ινδία
Οι διαδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν φοιτητές από ολόκληρη τη χώρα, οδήγησαν στα τέλη Ιουλίου ακόμη και στην παραίτηση του υπουργού Παιδείας.
Γερμανία: Συναγερμός για drone πάνω από στρατιωτική βάση
Πρόκειται για μια εγκατάσταση της Bundeswehr όπου φυλάσσονται εξοπλισμοί και ανταλλακτικά σε μια υπόγεια αποθήκη βάθους 130 μέτρων.
Φιντάν για Κύπρο: «Η σταθερότητα στο νησί οφείλεται στην παρουσία Τούρκων στρατιωτών»
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στάθηκε και στη «Συμφωνία της Μέκκας».
Η Συμφωνία της Μέκκας: Το «ΝΑΤΟ» της Μέσης Ανατολής απέναντι στο Ιράν με τη συμμαχία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη Συμφωνία της Μέκκας ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν δίνει με ανάλυση του το CNN.
Μαύρη Θάλασσα: Μορατόριουμ στις επιθέσεις στα πλοία ζητά η Τουρκία
Η Τουρκία απευθύνεται σε Ρωσία και Ουκρανία.
«Δεν κάνουμε πίσω»: Οι έξι όροι του Ιράν στις ΗΠΑ για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού χαρακτήρισε «μη αναστρέψιμη» τη νέα κατάσταση που έχει επιβάλει η Τεχεράνη στα Στενά.
Στενά του Ορμούζ: «Θετικές» οι συνομιλίες Ομάν με Ιράν - Προειδοποίηση για επιθέσεις σε πλοία
Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.
Λίβανος: Αναφορές για ισραηλινή εισβολή σε χωριό παρά την ανάπτυξη στρατού
Περίπου 50 οικογένειες είχαν επιστρέψει στο χωριό από τα τέλη Ιουλίου.