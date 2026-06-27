Περισσότερα από 40 εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 ναυτικοί να βρουν τον θάνατο, σύμφωνα με τον ΔΝΟ.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, προτού αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση λόγω του πλήγματος σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη.

Ο γενικός γραμματέας του ΔΝΟ Αρσένιο Ντομίνγκες δήλωσε πως η επιχείρηση, που ξεκίνησε στην αρχή της εβδομάδας, αφορούσε τουλάχιστον 115 πλοία.

Ο οργανισμός που εδρεύει στο Λονδίνο βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το Ιράν, το Ομάν και τις ΗΠΑ προκειμένου να εξασφαλίσει εκ νέου εγγυήσεις για την επανέναρξη της επιχείρησης.

Ο ΔΝΟ είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι σχεδίαζε την απομάκρυνση περισσότερων από 11.000 ναυτικών που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή του Ορμούζ.

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός είχε αποκλειστεί επί εβδομάδες αφότου το Ιράν άρχισε να εξαπολύει απειλές και επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ενώ ακολούθησε ο αποκλεισμός που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε ιρανικά λιμάνια.

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Περισσότερα από 40 εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 ναυτικοί να βρουν τον θάνατο, σύμφωνα με τον ΔΝΟ.

Τα Στενά του Ορμούζ σημείο τριβής για ΗΠΑ-Ιράν

Η Τεχεράνη έχει πει ότι θα ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και προειδοποίησε τις χώρες του Κόλπου να μην υποστηρίξουν την Ουάσινγκτον μετά την επίθεση που σημειώθηκε την Πέμπτη σε φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε την ευθύνη για την επίθεση στο Ιράν και είπε ότι παραβίασε την ενδιάμεση συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα.

«Η αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου από ιρανικές δυνάμεις παραβίασε σαφώς την κατάπαυση πυρός», ανέφερε στη δήλωσή της η CENTCOM ανακοινώνοντας τα πλήγματα, τα οποία χαρακτήρισε «ισχυρή απάντηση στη χθεσινή επίθεση σε εμπορικό πλοίο που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ».

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν «συντονισμό ασφαλούς διέλευσης και υποστήριξη» σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι Αμερικανοί έχουν τιμήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που είναι γνωστή επίσης ως μνημόνιο συνεννόησης (MOU).