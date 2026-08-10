Το τέταρτό του χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα διεκδικήσει ο Μίλτος Τεντόγλου.

Έτοιμος για ακόμη μία μεγάλη στιγμή στην καριέρα του είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης (11/08) θα αγωνιστεί στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει μπροστά του την ευκαιρία να γράψει ξανά ιστορία, διεκδικώντας το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιό του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο τελικός του άλματος εις μήκος είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 22:15, με τον Τεντόγλου να θέλει να προσθέσει ακόμη μία κορυφαία διάκριση στη συλλογή του.

Με την τέταρτη καλύτερη επίδοση στον τελικό

Ο Τεντόγλου πήρε με χαρακτηριστική άνεση την πρόκριση στον τελικό, καθώς στον προκριματικό γύρο προσγειώθηκε στα 8,26 μέτρα, επίδοση που του έδωσε την τέταρτη θέση μεταξύ των αθλητών που προκρίθηκαν.

Στον μεγάλο τελικό θα συμμετάσχουν συνολικά 12 αθλητές, με τον Έλληνα άλτη να καλείται να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να ανέβει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.

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Πού θα δείτε τον τελικό του Τεντόγλου

Οι αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Ωστόσο, για τον μεγάλο τελικό του μήκους ανδρών έχει προγραμματιστεί ξεχωριστή τηλεοπτική μετάδοση. Οι προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου και των υπόλοιπων αθλητών θα μεταδοθούν από το ERT SPORTS 1 HD, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

Ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου ξεκινά στις 22:15 το βράδυ της Τρίτης (11/08).