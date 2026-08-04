Ο Γιώργος Μαρσέλλος αποτέλεσε σημαντική φυσιογνωμία του στίβου, τόσο ως αθλητής όσο και ως διοικητικός παράγοντας.

Την απώλεια του Γιώργου Μαρσέλλου θρηνεί ο ελληνικός στίβος, καθώς «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών την Τρίτη (04/08).

Ο Γιώργος Μαρσέλλος αποτέλεσε σημαντική φυσιογνωμία του στίβου, τόσο ως αθλητής όσο και ως διοικητικός παράγοντας. Κατά το διάστημα 1975 έως το 1982 διατέλεσε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ.

Ως αθλητής είχε σημαντικές επιδόσεις στα 110 μέτρα μετ΄εμποδίων, στο δέκαθλο και στο άλμα εις ύψος, κατακτώντας σημαντικές διακρίσεις.

Αναδείχθηκε πολλές φορές πανελληνιονίκης, βαλκανιονίκης και μεσογειονίκης και συμμετείχε σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες το 1960 και το 1964. Μάλιστα, το 1964 ήταν ο σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης.

Η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ:

«Βαρύ πένθος στον ελληνικό στίβο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών μια από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες του κλασικού αθλητισμού, ο Γιώργος Μαρσέλλος. Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ από το 1975 έως το 1982 έχοντας περάσει νωρίτερα από όλα στα στάδια στο χώρο του στίβου.

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Ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα από τον Πανιώνιο και υπήρξε πρωταθλητής στα 110 μ. με εμπόδια, το δέκαθλο και το ύψος. Αναδείχθηκε πολλές φορές πανελληνιονίκης, βαλκανιονίκης και μεσογειονίκης και συμμετείχε σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες το 1960 και το 1964. Μάλιστα, το 1964 ήταν ο σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης.

Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε δυο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

Μετά τη θητεία του ως πρόεδρος ασχολήθηκε με την πολιτική στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σόφια Σακοράφα και σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια προς τους οικείους του εκλιπόντος».