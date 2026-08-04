Παρά το γεγονός ότι το παστούρωμα απαγορεύεται από το νόμο, αρκετοί συνεχίζουν να υιοθετούν την εν λόγω πρακτική.

Εικόνες ντροπής βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη Μύκονο, καθώς για μία ακόμη φορά καταγράφηκε περιστατικό κακοποίησης ζώου.

Σύμφωνα με το Star, ένα γαϊδουράκι βρέθηκε σε χωράφι με τα πόδια δεμένα, ενώ στο βίντεο ακούγεται το ζώο να βγάζει ήχους που θυμίζουν κλάμμα.

Η μέθοδος του παστουρώματος, δηλαδή τα πόδια του ζώου να είναι δεμένα μεταξύ τους ώστε να περιορίζεται η κίνησή του είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται δυστυχώς στις Κυκλάδες. Μάλιστα, ένας λόγος που καταφεύγουν κάποιοι ιδιοκτήτες ζώων στο παστούρωμα είναι προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα από την περίφραξη του χωραφιού.

Παρά το γεγονός ότι το παστούρωμα απαγορεύεται από το νόμο, αρκετοί συνεχίζουν να υιοθετούν την εν λόγω πρακτική.

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Όπως αποκαλύπτεται από το ρεπορτάζ, αν και οι ντόπιοι έχουν γνώση για την επώδυνη αυτή πρακτική, επιλέγουν να σιωπούν.

«Πέρυσι κοντά στο σπίτι μου βρήκα ένα γαϊδουράκι το οποίο ήταν δεμένο, κάλεσα την αστυνομία, πίστευα το θέμα είχε λυθεί. Ξαναγύρισα στην Μύκονο, στην ίδια τοποθεσία και ήταν ακόμα δεμένο», αναφέρει ο Γιώργος Ντάγκλας, ο οποίος έκανε και την καταγγελία.