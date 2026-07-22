Η Sofia Vergara το πρωί ανάρτησε τη θέα από τη βίλα που μένει καλημερίζοντας τους followers της.

Η Sofia Vergara είναι στη Μύκονο και από το βράδυ της Τρίτης δεν έχει σταματήσει να αναρτά φωτογραφίες από τις ελληνικές διακοπές της.

Ποζάρει με ένα ποτό στο χέρι και φορώντας ένα κατακόκκινο φόρεμα η διάσημη ηθοποιός ανάρτησε νέες φωτογραφίες.

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Ήδη από το βράδυ της Τρίτης, με σειρά αναρτήσεων με φωτογραφίες και βίντεο η Sofia Vergara έκανε γνωστό ότι βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου φάνηκε να διασκεδάζει με την παρέα της σε μαγαζί της Μυκόνου.

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Το πρωί ανάρτησε τη θέα από τη βίλα που μένει καλημερίζοντας τους followers της. Η Κολομβιανή ηθοποιός μετά το Μουντιάλ ξεκίνησε αμέσως τις διακοπές της και αφού έκανε ένα πέρασμα από την Ιταλία τώρα βρίσκεται στην Ελλάδα.