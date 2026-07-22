Το Τόκιο πιέζει τους άνδρες να φορούν σορτς στη δουλειά αλλά οι γυναίκες κάνουν λόγο για «παρενόχληση» λόγω των τριχωτών ανδικών ποδιών.

Οι θερμοκρασίες αυτό το καλοκαίρι στο Τόκιο, έχουν κάνει τους Ιάπωνες να αλλάξουν τις ενδυματολογικές τους προτιμήσεις στον εργασιακό χώρο: φορούν βερμούδα περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Η μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο πιέζει του άνδρες εργαζόμενους να απαλλαγούν από τα καθιερωμένα κοστούμια και να τη γραβάτα και να ντύνονται πιο απλά, με t-shirts, αθλητικά παπούτσια και σορτς.

Η τοπική κυβερνήτρια Yuriko Koike εισήγαγε τον Απρίλιο το «Tokyo Cool Biz» με την ελπίδα ότι θα γίνει σταδιακά η υπογραφή της πόλης και πλέον η πρωτοβουλία της τείνει να γίνει παράδοση. Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά, τα σορτς στην εργασία έχουν λάβει ανάμεικτες αντιδράσεις.

Ορισμένοι σχολιάζουν πως χάρηκαν με τους νέους πιο χαλαρούς νόμους για την ενδυμασία στην εργασία και επιμένουν ότι τους βοηθούν να εργάζονται πιο άνετα. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται πως αυτό δεν είναι δίκαιο για τις γυναίκες. Αν και δεν πρόκειται για επίσημο κανόνα, οι γυναίκες σε ένα παραδοσιακό ιαπωνικό περιβάλλον γραφείου, συχνά αναμένεται να φορούν καλσόν όταν η επαγγελματική τους ενδυμασία εκθέτει τα πόδια τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η παρενόχληση της ανδρικής τρίχας

Οι γυναίκες στην Ιαπωνία περιγράφουν την εμπειρία τους ως «παρενόχληση από τις τρίχες στα πόδια», ένας όρος που επινοήθηκε στο ίντερνετ ως «sunehara». Ο όρος αναφέρεται στην ταλαιπωρία του να αναγκάζεσαι να δεις τις τρίχες στα πόδια του συναδέλφου σου.

Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους περισσότερες ευκαιρίες σε συνθήκες τέτοιας ζέστης, όχι να τους λέμε τι να φορούν. Δεν θα πρέπει να αποτελεί θέμα δεδομένου ότι η ενδυμασία στο γραφείο δεν προσβάλει κάποιον, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η περιβαλλοντική υπηρεσία της μητροπολιτικής κυβέρνησης του Τόκιο.

Μία έρευνα του Ιουνίου, που διεξήγαγε η Gorilla Clinic εντόπισε πως το ποσοστό της τάξης του 53,5% είχαν αντιρρήσεις για τα σορτς στη δουλειά ενώ το 46,5% τάχθηκαν υπέρ της νέας σύστασης.

Για όσους αντιτίθεται στην πρωτοβουλία, ο βασικός λόγος και για τα δύο φύλα είναι η ανησυχία για το σώμα και τις τρίχες του σώματος. Η κλινική, είπε ότι οι γυναίκες υπερέχουν σημαντικά των ανδρών στις απαντήσεις τους, κάτι που υποδεικνύει πως οι γυναίκες μπορεί να είναι πιο διαλλακτικές στη θέα ενός ανδρικού ποδιού με τρίχες.

Τα τελευταία χρόνια, οι Ιάπωνες εργάτες, κυρίως αυτοί που εργάζονται σε startups και εταιρείες τεχνολογίας, έχουν αρχίσει να ντύνονται πιο casual. Αλλά φέτος, η τοπική κυβέρνηση του Τόκιο ήταν αυτή που έκανε τη σύσταση πιο κοινωνικά αποδεκτή. Παρόλα αυτά αρκετοί άνδρες αισθάνονται ντροπαλοί για τις τρίχες των ποδιών τους.

Ο Akifumi Funatsu, επικεφαλής της Gorilla Clinic, δήλωσε πως έχει παρατηρήσει ότι όλο και περισσότεροι πελάτες έρχονται στην κλινική του όχι μόνο για αισθητικούς λόγους αλλά και με αφορμή την κοινωνική εθιμοτυπία όταν φορούν σορτς. Θεωρεί ότι οι γυναίκες πιστεύουν πως «οι άνδρες θα πρέπει να ε΄χουν λιγότερες τρίχες στα πόδια τους, γεγονός που τους έχει κάνει να αποφασίζουν πλέον πιο εύκολα την αποτρίχωση με λέιζερ προκειμένου να μην προσβάλουν τους γύρω τους.

Πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Ιαπωνία

Η Koike εισηγήθηκε για πρώτη φορά την αλλαγή της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας ως υπουργός περιβάλλοντος της Ιαπωνίας το 2005. Ξεκίνησε μία εθνική καμπάνια με τον τίλτο «Cool Biz» για να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να επιλέγουν κοντομάνικα πουκάμισα και μπλουζάκια για αρχή.

Οι ηγέτες της κυβέρνησης συμμετείχαν στην πρωτοβουλία, με τον πρωθυπουργό Junichiro Koizumi να εμφανίζεται συχνά δημόσια χωρίς σακάκι ή γραβάτα.

Μερικά χρόνια αργότερα, μετά τον σεισμό στο και το τσουνάμι τον Μάρτιο του 2011 η κυβέρνηση ξεκίνησε το «Super Cool Biz» που επέκτεινε τις οδηγίες με σκοπό την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στη δουλειά και το σπίτι.

Όπως και σε άλλα μέρη του κόσμου, Η Ιαπωνία βιώνει θερμοκρασίες ρεκόρ τους τελευταίους μήνες. Οι μετεωρολόγοι έχουν προβλέψει ακραία ζέστη αυτό το καλοκαίρι ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο ανακοινώνοντας τη λέξη «kokusho-bi», που σημαίνει «βάναυσα ζεστή ημέρα» για τις περιπτώσεις που η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Τα τελευταία στοιχεία αναφέρουν ότι 7 άνθρωποι πέθαναν από θερμοπληξία και 4.580 άτομα εισήχθησαν σε νοσοκομεία τις επτά ημέρες από τις 6 έως τις 12 Ιουλίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών.

Με πληροφορίες του BBC