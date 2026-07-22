Η ανταπόκριση και τα σχόλια των φοιτητών ήταν ιδιαίτερα θετικά, επιβεβαιώνοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μελλοντικών ιατρών.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο Metropolitan Hospital το 1ο Ρομποτικό Workshop για Φοιτητές Ιατρικής, μια πρωτοποριακή εκπαιδευτική δράση που έφερε τη νέα γενιά των Ελλήνων επιστημόνων σε επαφή με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία της Ουρολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital, της 1ης Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΕΦΙΕ). Την επιστημονική ευθύνη και τον συντονισμό της διοργάνωσης είχαν ο Διευθυντής Ουρολόγος στο Metropolitan Hospital, Σωτήριος Χαραμόγλης και ο Ουρολόγος στο Metropolitan Hospital, Παναγιώτης Μουρμούρης, καθώς και ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Στραβοδήμος και ο Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Φραγκιάδης από την Α' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ.

Το πρόγραμμα του workshop περιελάμβανε αρχικά ένα θεωρητικό μέρος, κατά το οποίο οι φοιτητές ενημερώθηκαν διεξοδικά για τις βασικές αρχές, τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες πέρασαν στο πρακτικό σκέλος, όπου είχαν τη μοναδική ευκαιρία να εκπαιδευτούν στον υπερσύγχρονο ρομποτικό εξομοιωτή του θεραπευτηρίου. Υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων επιστημόνων, εξοικειώθηκαν με τη χρήση της τεχνολογίας και δοκίμασαν στην πράξη συγκεκριμένα χειρουργικά βήματα μιας ουρολογικής επέμβασης.

Η ανταπόκριση και τα σχόλια των φοιτητών ήταν ιδιαίτερα θετικά, επιβεβαιώνοντας τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μελλοντικών ιατρών. Η επιτυχής ολοκλήρωση του workshop θέτει τις βάσεις για τη διοργάνωση αντίστοιχων εκπαιδευτικών δράσεων στο μέλλον, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό ρόλο του Metropolitan Hospital ως πρότυπου Ρομποτικού Κέντρου διεθνών προδιαγραφών, που επενδύει διαχρονικά στην επιστημονική εξέλιξη, την εκπαίδευση και την καινοτομία στην ιατρική.