Η νέα απόδραση του Γιώργου Λιάγκα μεσοπέλαγα.

Ο Γιώργος Λιάγκας συνεχίζει τις διακοπές του σε εντυπωσιακούς προορισμούς του Αιγαίου, αφήνοντας για λίγο πίσω του τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τα τηλεοπτικά στούντιο.

Ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος, εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να βρεθεί μέσα στο σκάφος του «οργώνοντας» τις ελληνικές θάλασσες, ενώ πολλές φορές, έχει στο πλευρό του την καλύτερη παρέα, τους γιους του.

Το απόγευμα της Τρίτης 21 Ιουλίου, ο παρουσιαστής της εκπομπής «Το πρωινό», δημοσίευσε ένα νέο, σύντομο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media από τις εξορμήσεις του.

Αυτή τη φορά, αποκάλυψε, ότι επέστρεφε από την εκδρομή του στα Κουφονήσια και θα έκανε στάση στην Πάρο για να απολαύσει το Κυκλαδίτικο νησί, ενώ με χιούμορ, περιέγραψε τις συνθήκες του πληρώματος.

«Λοιπόν, ανεβαίνουμε από Κουφονήσια, Πάρο. Έχει ένα… έχει…, λίγο πάνω από τρία, λίγο κάτω από τέσσερα. Μια χαρά. Είναι μια χαρά γιατί έχουμε το καλύτερο πλήρωμα!! Η Φούσκα… Οι άλλοι ναύτες κουράστηκαν, κοιμούνται», ανέφερε χαρακτηριστικά δείχνοντας τους δύο του γιους να είναι ξαπλωμένοι στο σαλόνι του σκάφους τους.

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Μάλιστα, στη συνοδευτική λεζάντα επέλεξε να γράψει: «Αυτά είναι τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας!!! Με το καλύτερο πλήρωμα!!!».

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Το απόγευμα της Δευτέρας, μέσω ανάρτησής του, αποκάλυψε ότι επέστρεψε στον «παράδεισό» του, ένα μικρό νησάκι του Αιγαίου που τον έχει εντυπωσιάσει με τα καταγάλανα νερά και τις όμορφες παραλίες του.

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