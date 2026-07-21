Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον Φάνη Μπότση και οι πόζες στην παραλία.

Ένα από τα πιο ρομαντικά και όμορφα καλοκαιριά της ζωής της φαίνεται πως διανύει η Δανάη Μπάρκα, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης στις διακοπές της μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, που παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της και τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις.

Μέσα από τις αναρτήσεις της δίνει μία γεύση από τις όμορφες στιγμές που ζει, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από τα μέρη που επισκέπτεται, αλλά και προσωπικές στιγμές που περνάει με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, η Δανάη Μπάρκα, επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση, μέσω της οποίας δημοσίευσε νέες φωτογραφίες της από την παραλία.

Εκείνες ωστόσο που έκλεψαν τις εντυπώσεις, ήταν οι φωτογραφίες που στέκεται στο πλευρό του συζύγου της, Φάνη Μπότση, ο οποίος την φιλάει τρυφερά στο μάγουλο.

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«Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μία παραλία», έγραψε στη λεζάντα της η Δανάη Μπάρκα.

{https://www.instagram.com/p/DbDXDtyjGkT/?hl=el&img_index=1}

Το ευτυχισμένο ζευγάρι, παντρεύτηκε πριν από περίπου έναν μήνα, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή τους ζωή. Η τελετή είχε έντονα το παραδοσιακό και ρομαντικό στοιχείο, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται ορισμένες λεπτομέρειες με τους διαδικτυακούς της φίλους.