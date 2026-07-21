«Το καλοκαιρινό μου κορίτσι έγινε πέντε», έγραψε στην ανάρτησή της.

Μία από τις πιο ξεχωριστές αναρτήσεις έκανε η Νάντια Μπουλέ στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, θέλοντας να εκφράσει την χαρά και την ευγνωμοσύνη της για την πεντάχρονη, πλέον, κόρη της.

Η μικρή Σεμέλη, πριν από μερικές ημέρες γιόρτασε τα γενέθλιά της, με την παρουσιάστρια και ηθοποιό, να εκφράζει μερικές από τις πιο βαθιές σκέψεις της και τα έντονα συναισθήματά της.

Την Δευτέρα, μέσα από την προσωπική της ανάρτηση, η Νάντια Μπουλέ, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, ορισμένα καλοκαιρινά και ανέμελα στιγμιότυπα από την πεντάχρονη Σεμέλη να τρέχει στην παραλία και την ίδια να την κρατάει τρυφερά στην αγκαλιά της. Σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, φαίνεται και η εντυπωσιακή τούρτα με την ιδιαίτερη διακόσμηση και το κεράκι με τον αριθμό πέντε.

«Το καλοκαιρινό μου κορίτσι έγινε 5 πριν λίγες μέρες, αλλά εμείς την γιορτάζουμε καθημερινά!

Γιατί η χαρά και η αγάπη που μας κάνει να νιώθουμε, μεγαλώνει κάθε μέρα.

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Είσαι το αστέρι και η πυξίδα μου, μαζί. Όλα σε εσένα οδηγούν», έγραψε στο συνοδευτικό κείμενο η παρουσιάστρια.

{https://www.instagram.com/p/Da_MBVLjEJE/?hl=el&img_index=1}

Η Νάντια Μπουλέ, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι τον Ιούλιο του 2021, και έκτοτε φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή στο πλευρό της, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο μεγάλωμά της.