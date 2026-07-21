Η μη επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια εκτιμάται ότι θα οδηγήσει πολλούς δικαιούχους στα δικαστήρια, προκειμένου να διεκδικήσουν τα ποσά των περικοπών που υπέστησαν από την εφαρμογή του νόμου 4387/2016.

Τροπολογία που καταργεί τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας, αλλά αφήνει χιλιάδες συνταξιούχους χωρίς αναδρομικά των περικοπών που υπέστησαν, κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας.

Η μη επιστροφή των ποσών που παρακρατήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια εκτιμάται ότι θα οδηγήσει πολλούς δικαιούχους στα δικαστήρια, προκειμένου να διεκδικήσουν τα ποσά των περικοπών που υπέστησαν από την εφαρμογή του νόμου 4387/2016.

Η τροπολογία εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» και αφορά τους δικαιούχους συντάξεων λόγω θανάτου του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση, στόχος της ρύθμισης είναι η θέσπιση νέου πλαισίου προστασίας των δικαιούχων κύριας σύνταξης λόγω θανάτου, η αποκατάσταση στρεβλώσεων και αδικιών που προέκυψαν από την εφαρμογή του νόμου 4387/2016, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας.

Ειδικότερα παύει να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του νόμου 4387/2016, η οποία προέβλεπε μειώσεις στις κύριες συντάξεις λόγω θανάτου μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας. Έτσι, οι συντάξεις χηρείας θα συνεχίσουν να καταβάλλονται με τα ποσοστά που προβλέπει η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου, χωρίς τη μείωση που επιβαλλόταν μετά την τριετία.

Ωστόσο, η τροπολογία δεν περιλαμβάνει ρητή πρόβλεψη για την καταβολή αναδρομικών στους συνταξιούχους για τις περικοπές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Στο κείμενο αναφέρεται μόνο ότι οι περικοπές παύουν να εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος της διάταξης, χωρίς να προβλέπεται επιστροφή των ποσών που ήδη παρακρατήθηκαν. Η μόνη αναδρομική ρύθμιση αφορά τη διαγραφή οφειλών που είχαν δημιουργηθεί από αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις.

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Παράλληλα, εισάγεται νέα ρύθμιση για τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης στις περιπτώσεις σώρευσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα, όταν το ίδιο πρόσωπο λαμβάνει μία ή περισσότερες κύριες συντάξεις από δικό του ασφαλιστικό δικαίωμα και ταυτόχρονα μία ή περισσότερες κύριες συντάξεις λόγω θανάτου, θα καταβάλλεται μία εθνική σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος και μία εθνική σύνταξη λόγω θανάτου, στο ποσό που αντιστοιχεί σε καθεμία από αυτές.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τη ρύθμιση αυτή αναγνωρίζεται η αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων που απορρέουν από διαφορετικές ασφαλιστικές αιτίες και προστατεύεται η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα. Όταν ένα παιδί λαμβάνει συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο γονείς, θα καταβάλλεται μία εθνική σύνταξη για κάθε γονέα. Η συνοδευτική έκθεση επισημαίνει ότι η διάταξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής προστασίας των παιδιών που έχουν στερηθεί τη γονική στήριξη, συμβάλλοντας στην αποτροπή του κινδύνου φτωχοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι διαγράφονται και δεν αναζητούνται οφειλές από ποσά κύριων συντάξεων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως έως την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης σε συνταξιούχους λόγω θανάτου του e-ΕΦΚΑ. Η διάταξη αφορά περιπτώσεις που συνδέονται με την εφαρμογή των περιορισμών του νόμου 4387/2016, καθώς και με τις διατάξεις περί παράλληλης ή διπλής ασφάλισης.

Από τη διαγραφή εξαιρούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται εκ προθέσεως παραπλάνηση της συνταξιοδοτικής διοίκησης με τέλεση αξιόποινων πράξεων. Όπως αναφέρεται στη συνοδευτική έκθεση, η εξαίρεση αυτή διασφαλίζει την προστασία της ασφάλειας δικαίου, της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των καλόπιστων δικαιούχων.