Πότε υποχωρεί το κύμα καύσωνα και θα δούμε «βουτιά» της θερμοκρασίας: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την απότομη αλλαγή του καιρού.

Ο καύσωνας που πλήττει τη χώρα αναμένεται να φτάσει στην κορύφωσή του την Τρίτη, με τον υδράργυρο να αγγίζει σε αρκετές περιοχές τους 40 και τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από την Τετάρτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει, καθώς η επικράτηση βορειοδυτικών ανέμων θα σηματοδοτήσει τη σταδιακή υποχώρηση του ισχυρού θερμού κύματος. Η πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια, ενώ τις επόμενες ημέρες θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη χώρα.

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου στο ιστολόγιό του, η Ευρώπη παραμένει χωρισμένη σε δύο διαφορετικές καιρικές ζώνες. Στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη οι θερμοκρασίες διατηρούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ στη νότια Ευρώπη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, επικρατούν συνθήκες έντονης ζέστης και καύσωνα. Η αλλαγή του καιρού θα συνοδευτεί από ενίσχυση των ανέμων, ενώ σε αρκετές περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Οι υψηλές θερμοκρασίες σταδιακά θα δώσουν τη θέση τους σε πιο φυσιολογικές τιμές για την εποχή.

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Τρίτη: Κορύφωση του καύσωνα

Την Τρίτη οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά θα κυμανθούν μεταξύ 35 και 37 βαθμών. Στη βορειοανατολική Ελλάδα αναμένονται το απόγευμα τοπικοί όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ.

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Τετάρτη: Ξεκινά η αποκλιμάκωση

Από την Τετάρτη οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν στα 4 έως 6 μποφόρ, σηματοδοτώντας την έναρξη της σταδιακής υποχώρησης του καύσωνα. Παρότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να μειώνεται στη δυτική, βορειοδυτική και βόρεια Ελλάδα, στις ανατολικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές, καθώς και στο Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες του φαινομένου. Στην ανατολική Στερεά Ελλάδα και την ανατολική – νοτιοανατολική Πελοπόννησο, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη βόρεια και βορειοανατολική χώρα αναμένονται τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες.

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Πέμπτη: Υποχωρεί η ζέστη και έρχονται βροχές

Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα, με τους βόρειους – βορειοδυτικούς ανέμους να συνεχίζουν να πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Παράλληλα, δεν αποκλείονται λίγες τοπικές και σύντομης διάρκειας βροχές στη Χαλκιδική, τις Βόρειες Σποράδες και τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Παρασκευή: Μεταβολή του καιρού με καταιγίδες

Για την Παρασκευή οι προγνώσεις δείχνουν ότι νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από την κεντρική Ευρώπη θα κινηθεί προς την Ελλάδα, φέρνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια χώρα.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Σε αμφότερες τις εκστρατείες οι στρατιές της κεντροβόρειας Ευρώπης θα επηρεαστούν από τις Άλπεις, διασχίζοντάς τες. Την ακριβή επίδραση δεν μπορούν, μέρες πριν, να προβλέψουν είκολα τα μοντέλα Για αυτό θα πρέπει για περιμένουμε λίγο ακόμη να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν οι συγκρούσεις επί ελληνικού εδάφους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαδοχικά μέτωπα που εκτείνονται από τη Δ. Ρωσία ως την Β. Ισπανία χωρίζουν την Ευρώπη σε δύο μεγάλες περιοχές. Η πρώτη περιλαμβάνει την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και η δεύτερη περιλαμβάνει τη Ν. Ευρώπη, όπου επικρατούν συνθήκες ήπιου καύσωνα. Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), αντιπροσωπευτικές μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι: στα ηπειρωτικά οι 39 με 41 βαθμοί και στα νησιά οι 35 με 37 βαθμοί. Κατά τα άλλα, στη ΒΑ Ελλάδα, οι συνθήκες θα είναι σχετικά ευνοϊκές για την εκδήλωση απογευματινών όμβρων ή και μεμονωμένων καταιγίδων και στις ΝΑ νησιωτικές περιοχές της χώρας οι ΒΔ άνεμοι θα φθάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Την Τετάρτη (22/7), τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στη Β-ΒΑ Ελλάδα κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και οι υψηλές θερμοκρασίες στη Δ-ΒΔ χώρα και τη βόρεια Ελλάδα θα αρχίσουν να υποχωρούν. Πάντως, στην ανατολική και τη νότια ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες της περιόδου με τον υδράργυρο στην Α. Στερεά Ελλάδα και την Α-ΝΑ Πελοπόννησο να φθάνει τους 42 βαθμούς.

Την Πέμπτη (23/7), λίγες βροχές τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας είναι πιθανό να σημειωθούν στη Χαλκιδική, την ανατολική ηπειρωτική χώρα και τις Β. Σποράδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και οι υψηλές θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν σε όλη τη χώρα.

Την Παρασκευή (24/7), μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή που θα κινηθεί από την κεντρική Ευρώπη προς την περιοχή μας θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Αξιόπιστες πληροφορίες για την κατανομή και την ένταση των φαινομένων θα έχουμε στα μέσα της εβδομάδας.