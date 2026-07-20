Το ευρύ συλλογικό όργανο έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο. Αποτελείται από 75 μέλη και γραμματέας ορίστηκε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, έχοντας αναλάβει διευρυμένες αρμοδιότητες.

Την οργάνωση της δομής ολοκληρώνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καθώς μετά το Εθνικό Συμβούλιο, συγκροτήθηκε και η Πολιτική Επιτροπή της. Όπως αναφέρουν από την Αμαλίας, πρόκειται για ένα ευρύ συλλογικό όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο. Αποτελείται από 75 μέλη και γραμματέας ορίστηκε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, έχοντας αναλάβει διευρυμένες αρμοδιότητες.

«Ραχοκοκαλιά» της Συμπαράταξης

Είναι ξεκάθαρο πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει εδώ και δύο μήνες επιδίδεται σε έναν «αγώνα ταχύτητας» έτσι ώστε η ΕΛΑΣ να είναι οργανωτικά έτοιμη μέχρι να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, αλλά και να είναι «ετοιμοπόλεμη» στην περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίξει το «χαρτί» των πρόωρων. εκλογών.

Επίσης, είναι σαφές ότι σε αυτή τη φάση ανάπτυξης της Συμπαράταξης της Πολιτικής Επιτροπής, θα αποτελούσε τη «ραχοκοκαλιά» της. Στην Πολιτική Επιτροπή εκτός από την Αλέξη Τσίπρα μετέχουν τομεάρχες, αναπληρωτές τομεάρχες, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, μέλη του ΙΝΑΤ, αλλά και ενεργοί πολίτες. Έντονη είναι έντονη η παρουσία των γυναικών, αλλά και στελεχών που αποκτούν κεντρικό ρόλο λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που δίνεται στο αντικείμενο τους, όπως για παράδειγμα ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Μαριάννα Τουμασάτου, που μαζί με τη Θέμη Μουμουλίδη και την Χάρη Μαυρουδή. εκπροσωπούν τους ανθρώπους του πολιτισμού, η Μαρία Λεπενιώτη και η Χριστίνα Τσαγκλή από τον κόσμο της Δικαιοσύνης, ή ο Πέτρος Κόκκαλης με τη μακροχρόνια εμπειρία του στο χώρο της Οικολογίας.

Νέο κόμμα, νέα όργανα, νέα πρόσωπα είναι έτοιμα, λένε από την Αμαλίας, να σηκώσουν το οργανωτικό βάρος και να πάρουν θέση για την εκλογική μάχη. Μέσα σε διάστημα μόλις ενάμιση μήνα από την ίδρυσή της, η ΕΛ.Α.Σ. με αποφασιστικά οργανωτικά βήματα συγκροτούνται τα συλλογικά όργανα του κόμματος ενώ και η προγραμματική δουλειά συνεχίζεται πυρετωδώς.

Η Πολιτική Επιτροπή έχει συντονιστικό ρόλο για την οργάνωση της δουλειάς της βάσης, την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής του λειτουργίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από φθινόπωρο οι «πρώην»

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν σκοπεύει να αλλάξει στρατηγική. Επενδύει στα νέα πρόσωπα, παρά μόνο «φάλτσα», τα οποία εκτιμά ότι θα διορθωθούν όταν η Συμπαράταξη παρουσιάσει ολοκληρωμένες τις προγραμματικές της θέσεις.

Ωστόσο, οι ανακοινώσεις των οργάνων, μεταφέρονται για το φθινόπωρο της συζήτησης για την ένταξη στην ΕΛΑΣ των βουλευτών που παρήχθησαν από την έδρα του ή ανεξαρτήτως του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα δείχνουν ότι η συζήτηση θα ανοίξει ξανά από τον Σεπτέμβριο, χωρίς να μπορεί κανείς να θεωρήσει δεδομένη την υποψηφιότητα κανενός και καμίας - με εξαίρεση πρόσωπα μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών.

Αναλυτικά τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής. Η Πολιτική Επιτροπή είναι ένα ευρύ συλλογικού όργανο που έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

1. Αλέξης Τσίπρας

2. Μίλτος Χατζηγιαννάκης

3. Αθανασιάδης Χάρης

4. Αϊβαλής Βασίλης

5. Ακριβούλη Ζωή

6. Αλεξίου Σωτήρης

7. Αντωνοπούλου Μαριζέτα

8. Αποστόλου Στυλιανός

9. Βασιλειάδης Γιώργος

10. Γαβρόγλου Κώστας

11. Γιωτάκη Φανή

12. Γκασούκα Δήμητρα

13. Δήμτσας Κωστής

14. Διαμαντοπούλου Τζένη

15. Δρίτσας Σπύρος

16. Ζαννιάς Αναστάσης

17. Ζάχαρης Βαγγέλης

18. Θεοδωράκης Γρηγόρης

19. Ιωακειμίδης Γιώργος

20. Καλλούλι Άντζελα

21. Καλογιάννης Απόστολος

22. Καλογήρου Μιχάλης

23. Καμμά Μαρία

24. Καρπουχτσής Κώστας

25. Καρτερός Θανάσης

26. Κόκκαλης Πέτρος

27. Κοτσακάς Κωστής

28. Κουντούρη Φανή

29. Κουτεντάκης Φραγκίσκος

30. Κουφονικολάκου Θεώνη

31. Κρικρής Γιώργος

32. Κωνσταντινίδης Γιώργος

33. Λαγουβάρδος Κώστας

34. Λαλιώτου Ιωάννα

35. Λεπενιώτη Μαρία

36. Λιάκος Δημήτρης

37. Λυρίτσης Δημήτρης

38. Μαγκλάρας Βασίλης

39. Μαραντζίδης Νίκος

40. Μαυρουδής Χάρης

41. Μαυρωνά Άννα Μαρία

42. Μόσχος Θωμάς

43. Μουμουλίδης Θέμης

44. Μπακαδήμα Φωτεινή

45. Μπαλατσούκας Γιώργος

46. Μπέρδου Κατερίνα

47. Νταφόπουλος Δημήτρης

48. Νυφούδης Νίκος

49. Παγκάλου Φωτεινή

50. Πάντζιου Γραμμάτη

51. Παπαγεωργίου Παυσανίας

52. Παπαδοπούλου Άννα

53. Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης

54. Πεππέ Γιάννα

55. Πετρακάκης Μανώλης

56. Πλειώνης Μανώλης

57. Ρέντζου Εύα

58. Σαλπέας Γιάννης

59. Σαουλίδης Αντώνης

60. Σκανδάμης Μαρίνος

61. Στυλιανού Άρης

62. Τεμπονέρας Διονύσης

63. Τζήμητρας Χάρης

64. Τόσκας Μίλτος

65. Τούμπουρος Κώστας

66. Τουμασάτου Μαριάννα

67. Τουρλίδης Γεώργιος

68. Τρίαντος Νίκος

69. Τσαγκλή Χριστίνα

70. Τσιριγώτη Ζαχαρούλα

71. Τσουρούτας Νίκος

72. Φωτονιάτα Ευγενία

73. Χαΐδος Γιάννης

74. Χειλάκης Αιμίλιος

75. Χριστοδούλου Χρήστος