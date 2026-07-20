Η εθνική Ισπανίας πάλι στον λογαριασμό της στο Ιnstagram ανάρτησε 20 φωτογραφίες....σε καμία δεν είναι ο Τραμπ.

Η Ισπανία κέρδισε το Μουντιάλ 2026 και ο Ντόναλντ Τραμπ - φυσικά και στήθηκε στη σκηνή - για τη φωτογραφία.

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο τον απομάκρυνε ευγενικά. Ωστόσο η φωτογραφία είχε ήδη βγει και σε αυτήν ήταν και ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο.

Λίγες ώρες αργότερα ο επίσημος λογαριασμός της FIFA στο Χ ανάρτησε τη φωτογραφία των νικητών και όπως φαίνεται «έκοψε» τον Τραμπ και τον Ινφαντίνο. Αλλά ο Λευκός Οίκος δεν είχε πει την τελευταία του λέξη ακόμα.

{https://x.com/FIFAWorldCup/status/2078978672346779703}

Στον επίσημο λογαριασμό του στο Χ, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών με την εθνική Ισπανία να γιορτάζει τη νίκη της και τον Τραμπ εκεί δίπλα να ποζάρει.

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Οι φωτογραφίες από τον λογαριασμό της FIFA φαίνεται ότι υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με την απαραίτητη επιμέλεια καθώς η αλήθεια είναι ότι όσο και αν το ήθελε ο Τραμπ, όσο και αν το προσπάθησε και όσο και αν επέμεινε, δεν ταίριαζε σε μία τόσο θρυλική στιγμή για την Ισπανία.

Η εθνική ομάδα της Ισπανία, από την άλλη, ανάρτησε επίσης φωτογραφίες από τη νίκη της Ισπανίας, από όπου λείπει παντελώς ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι σε καμία από τις 20 φωτογραφίες.

{https://www.instagram.com/p/Da_8m5yDR8z/?img_index=20}

Πώς είδε ο Λευκός Οίκος τον τελικό του Μουντιάλ

Ο Λευκός Οίκος από την άλλη δημοσίευσε το απόγευμα της Δευτέρας τις ...δικές του φωτογραφίες από το Μουντιάλ. Εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ είχε περίοπτη θέση και στις έξι φωτογραφίες. Σε δύο από αυτές μάλιστα, στο επίκεντρο είναι μόνος του ο Αμερικανός πρόεδρος ενώ η εθνική Ισπανίας απεικονίζεται μόνο σε δύο από τις φωτογραφίες.

Η παρουσίαση του τροπαίου από τον Τραμπ χαρακτηρίστηκε από ορισμένους σχολιαστές ως αμήχανη, καθώς ο Ινφαντίνο προφανώς προσπάθησε να καθοδηγήσει τον Τραμπ μακριά από την ομάδα την ώρα που οι παίκτες σήκωναν το τρόπαιο και τα κανόνια πετούσαν κομφετί σε μία απόλυτα εορταστική διάθεση.

{https://x.com/WhiteHouse/status/2079248178889547902}

Ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο δέχτηκαν επίσης αποδοκιμασίες από το πλήθος όταν εμφανίστηκαν στην οθόνη και μπήκαν στο γήπεδο για την απονομή του τροπαίου.

Στον επίσημο λογαριασμό του Ινφαντίνο ο Τραμπ κάνει μία φευγαλέα εμφάνιση σε ένα βίντεο όπου μιλάει ο πρόεδρος της FIFA, αλλά (ως άλλος Λευκός Οίκος) σε άλλη ανάρτηση ο Ινφαντίνο παραθέτει σειρά φωτογραφιών με τον Τραμπ να είναι σε πρώτο πλάνο.

{https://www.instagram.com/p/DbAENSCgOql/}

{https://www.instagram.com/p/Da_qqRrnPvo/?img_index=1}

Ο Τραμπ το έχει ξανακάνει

Ο Τραμπ έκανε σχεδόν το ίδιο πράγμα πέρυσι όταν αυτός και ο Ινφαντίνο απένειμαν το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στην Τσέλσι.

Ενώ ο Ινφαντίνο βγήκε από το κάδρο, ο Τραμπ παρέμεινε μπροστά και στο κέντρο ενώ η ομάδα σήκωνε το τρόπαιο. Ο αρχηγός της Τσέλσι, Ρις Τζέιμς, είπε μετά τον αγώνα ότι του είπαν ότι ο Τραμπ «θα απένειμε το τρόπαιο και μετά θα έβγαινε από το πλάνο», ενώ ο παίκτης Κόουλ Πάλμερ είπε ότι ήταν «λίγο μπερδεμένος» από το περιστατικό.

{https://x.com/AdamJSchwarz/status/2078971035718754430}

Με πληροφορίες του Forbes