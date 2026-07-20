«Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πλήρως αυτό που καταφέραμε, αλλά αυτή η ομάδα έφτασε σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλου» έγραψε ο Μέσι.

Βαρύ το πλήγμα για την Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέσι η ήττα από την Ισπανία, που τους στοίχισε την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026.

Μόλις λίγες ώρες μετά, ο Αργεντίνος άσος με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Instagram, εκφράζει το βαρύ πλήγμα της ήττας αλλά φροντίζει να κρατήσει τους τύπους και να συγχαρεί την Ισπανία.

«Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή. Αλλά κρατάω επίσης όλα τα καλά... Τα παιχνίδια που αλλάξαμε, δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό, τα οποία θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας, η υποστήριξη μιας ολόκληρης χώρας, που μαζί με τη σκληρή δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας, μας οδήγησε να είμαστε, για άλλη μια φορά, ανάμεσα στους καλύτερους στον κόσμο. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πλήρως αυτό που καταφέραμε, αλλά αυτή η ομάδα έφτασε σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλου».

Ο Μέσι καταλήγει στην ανάρτησή του λέγοντας πως «σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε χαιρετισμό και κάθε μήνυμα. Για άλλη μια φορά, καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να είμαστε μαζί, μοιράζοντας τεράστια υπερηφάνεια που είμαστε Αργεντίνοι».

Κλείνει επίσης συγχαίροντας την Ισπανία. «Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του πρωταθλήματος».

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Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην Ισπανία

Την ίδια ώρα το κλίμα στην Ισπανία είναι τελείως διαφορετικό. Το πρόγραμμα των εορτασμών ξεκίνησε με την επίσημη υποδοχή της αποστολής στο Παλάτι της Θαρθουέλα, όπου οι παγκόσμιοι πρωταθλητές συναντήθηκαν με τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ' και τη βασίλισσα Λετίθια.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές προσγειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07) στο αεροδρόμιο Μπαράχας, όπου τους περίμεναν εκατοντάδες φίλαθλοι με σημαίες και εμφανίσεις της εθνικής ομάδας, αποθεώνοντας την ομάδα του Ντε λα Φουέντε.

Ο αρχηγός της «φούρια ρόχα», Ρόδρι, κατέβηκε από το αεροπλάνο κρατώντας ψηλά το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους συμπαίκτες του να ποζάρουν όλοι μαζί για τις πρώτες αναμνηστικές φωτογραφίες επί ισπανικού εδάφους.

Το αποκορύφωμα των εορτασμών αναμένεται το βράδυ, όταν η εθνική ομάδα θα πραγματοποιήσει παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της Μαδρίτης. Η μεγάλη γιορτή θα κορυφωθεί στην εμβληματική Πλατεία Θιμπέλες, όπου έχουν προγραμματιστεί μουσικές εκδηλώσεις και πανηγυρισμοί, με τις αρχές να εκτιμούν ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φίλαθλοι θα βρεθούν στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας για να γιορτάσουν την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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