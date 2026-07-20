Υποδοχή ηρώων για την αποστολή της «Ρόχα» στη Μαδρίτη, με το κλίμα σε όλη την Ισπανία να είναι κάτι παραπάνω από γιορτινό.

Η Ισπανία ζει ιστορικές στιγμές μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ για δεύτερη φορά στην ιστορία της, με χιλιάδες φιλάθλους να ετοιμάζονται να υποδεχθούν την εθνική ομάδα στη Μαδρίτη, μία ημέρα μετά τη νίκη με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό του Νιου Τζέρσεϊ.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές προσγειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07) στο αεροδρόμιο Μπαράχας, όπου τους περίμεναν εκατοντάδες φίλαθλοι με σημαίες και εμφανίσεις της εθνικής ομάδας, αποθεώνοντας την ομάδα του Ντε λα Φουέντε.

{https://x.com/SkySportsNews/status/2079190348371226900}

Ο αρχηγός της «φούρια ρόχα», Ρόδρι, κατέβηκε από το αεροπλάνο κρατώντας ψηλά το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους συμπαίκτες του να ποζάρουν όλοι μαζί για τις πρώτες αναμνηστικές φωτογραφίες επί ισπανικού εδάφους.

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Το πρόγραμμα των εορτασμών ξεκίνησε με την επίσημη υποδοχή της αποστολής στο Παλάτι της Θαρθουέλα, όπου οι παγκόσμιοι πρωταθλητές συναντήθηκαν με τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ' και τη βασίλισσα Λετίθια.

{https://x.com/Palestra_SLP/status/2079253518309806237}

Στη συνέχεια, η αποστολή μετέβη στο Μέγαρο Μονκλόα, όπου την υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, για να συγχαρεί τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο για τη μεγάλη επιτυχία.

{https://x.com/La_SER/status/2079255367972757773}

Το αποκορύφωμα των εορτασμών αναμένεται το βράδυ, όταν η εθνική ομάδα θα πραγματοποιήσει παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της Μαδρίτης.

Η μεγάλη γιορτή θα κορυφωθεί στην εμβληματική Πλατεία Θιμπέλες, όπου έχουν προγραμματιστεί μουσικές εκδηλώσεις και πανηγυρισμοί, με τις αρχές να εκτιμούν ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φίλαθλοι θα βρεθούν στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας για να γιορτάσουν την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δείτε live τους εορτασμούς

{https://www.youtube.com/watch?v=h9tUG6DD9LM}

Φελίπε ΣΤ’: «Ήταν προνόμιο να σηκώσουμε το τρόπαιο μαζί σας»

Ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ’, συνεχάρη τους παίκτες της εθνικής ομάδας στο Παλάτι της Θαρθουέλα για την κατάκτηση του Μουντιάλ, χαρακτηρίζοντας τη νίκη ως «επικό θρίαμβο».

«Ήταν προνόμιο και χαρά για εμάς να σας βλέπουμε να παίζετε τον τελικό και να γιορτάζουμε μαζί σας τη στιγμή που σηκώσατε το κύπελλο, με τις τεράστιες ευχαριστίες όλης της Ισπανίας», τόνισε.

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Ο Ισπανός μονάρχης σημείωσε πως 16 χρόνια αργότερα, η χώρα επέστρεψε στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου χάρη στους παίκτες της. Παράλληλα, αναγνώρισε την προσπάθεια της ομάδας, επισημαίνοντας ότι «έχετε υποφέρει, επιστρέφετε τραυματισμένοι και κουρασμένοι, έχετε δεχθεί κριτική, αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά μπροστά στη χαρά ότι φέρατε το κύπελλο πίσω στην πατρίδα; Σας ευχαριστούμε, είμαστε υπερήφανοι για όλους εσάς».

Σάντσεθ: «Νίκη όλων των Ισπανών»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ως μια επιτυχία που «ανήκει σε όλους τους Ισπανούς και τις Ισπανίδες», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής διάκρισης για ολόκληρη τη χώρα.

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Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο της Αλγερίας, Αμπντελματζίντ Τεμπούν, στο πλαίσιο επίσημης συνάντησής τους, λίγες ώρες αφότου ο Ισπανός πρωθυπουργός επέστρεψε από τη Νέα Υόρκη, όπου παρακολούθησε από κοντά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

{https://x.com/LeLienofficiel/status/2079232903834173464}

Ο Αλγερινός πρόεδρος συνεχάρη τον Πέδρο Σάντσεθ για την επιτυχία της «Ρόχα», ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός ανταπέδωσε τη χειρονομία προσφέροντάς του μια φανέλα της εθνικής Ισπανίας, με το όνομα του Τεμπούν και τον αριθμό «26» στην πλάτη, ως συμβολικό δώρο για τη φετινή διοργάνωση.